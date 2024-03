Noi probleme pentru Gabriela Cristea. Vedeta a apelat la ajutorul fanilor: “Poate ar trebui să fac niște analize”

Gabriela Cristea are parte de noi probleme. Prezentatoarea de la Antena Stars a apelat la ajutorul celor care o urmăresc pe rețelele sociale. Soția lui Tavi Clonda nu se simte bine de ceva timp.

Gabriela Cristea se confruntă cu noi probleme. Ce a pățit vedeta

este foarte activă pe rețelele sociale, acolo unde postează regulat și îi ține la curent pe fani în legătură cu ce se întâmplă în viața ei.

Schimbările de vreme au afectat-o pe vedetă, care a spus că nu se simte foarte bine, așa că le-a cerut ajutorul internauților și i-a întrebat cum reușesc să aibă energie în această perioadă.

Gabriela Cristea spune că nu are deloc energie și că vrea doar să doarmă, însă are foarte multe lucruri de făcut. Vedeta se gândește să-și facă analizele, din moment ce are aceste stări de rău, și crede că ar putea fi vorba despre astenia de primăvară.

“Pe vremea asta îmi vine să-mi pun pătura în cap și să mă culc la loc. Primăvara nu trebuie să-ți dea energie? Voi ce stare aveți? De unde vă luați energia?

Eu mi-am strâns puloverul pe mine și vreau să mă duc acasă să mă culc și am așa de multă treabă. Am căzut și într-un soi de astenie de primăvară. N-am energie, nu am chef și dacă ați ști câtă treabă am…

Mâine e o zi foarte importantă pentru mine, o să aflați. Mă întreb dacă ar fi foarte grav să îmi iau o vacanță și să las pe toată lumea baltă. Poate ar trebui să merg să fac și niște analize, că n-am mai făcut de foarte multă vreme.

Poate am vreo lipsă de vitamină, care îmi dă energie, nu știu, nici nu iau vitamine, mănânc și haotic și mai mănânc și prostii câteodată”, a spus prezentatoarea de la Antena Stars pe .

Ce planuri are Gabriela Cristea

De asemenea, vedeta le-a spus fanilor că are de gând să se apuce de sport. Soția lui Tavi Clonda amână această activitate, deși a achiziționat deja un program de exerciții fizice.

Din cauza lipsei de energie, vedeta nu s-a apucat nici până acum de sport, dar vrea ca acest lucru să se schimbe și să-și pună planurile în aplicare cât mai curând.

“M-am gândit că ar fi momentul să mă apuc de sport, mi-am cumpărat un program care stă de ceva timp la mine în telefon, dar nu mă încumet să mă apuc să fac exercițiile, mi-e o lene… dar haide să o luăm din loc.

Am treabă, dar problema e că am momente în care noaptea a fost prea scurtă, am o lipsă de somn… De 1 martie mi-am luat liber și am dormit toată ziua, m-am aniversat frumos”, a continuat ea.

În urmă cu câteva săptămâni, Gabriela Cristea s-a confruntat cu probleme de sănătate. Aceasta . Vedeta a fost internată la spital, după ce a avut simptome de febră.