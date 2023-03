Noi proteste împotriva reformei lui Macron, Franţa se pregătește pentru ciocniri violente. Haosul a început deja

Protestele și grevele împotriva reformei pensiilor au continuat marţi în Franţa, cu o prezență sporită a poliției pe fondul temerilor de violență și a avertismentelor guvernamentale că protestatarii radicali intenționează să „distrugă, să rănească și să ucidă”.

Din cauza temerilor de violență, ministrul de Interne Géral Darmanin a ordonat dislocarea a 13.000 de polițiști, dintre care aproape jumătate se află în capitala Franței, după cum informează Associated Press. Protestele au început pașnic, marţi dimineață, în mai multe orașe franceze, dar în cele din urmă s-au transformat în haos. Manifestanții din Nantes au aruncat în poliţie cu pietre şi alte obiecte, iar forţele de ordine au răspuns cu gaze lacrimogene.

Se mărșăluiește și pe străzile Bordeaux și Marsilia, iar la Paris, la una dintre gările principale, Gare de Lyon. Aceştia au mărșăluit în spatele unui banner pe care era scris „Poliția mutilată. Nu iertăm!”.

FRANCE – protesters blocking the tracks of the Gare de Lyon in Paris.

France has come to a standstill.

