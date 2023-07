Noi stenograme din dosarul azilelor din Voluntari. Bătrânii erau „mâncați de viermi”, cărau gălețile cu dejecții și erau hrăniţi doar cu pâine cu margarină

Noi stenograme la care erau supuși bătrânii care trăiau, zi de zi, în centrele groazei. Detaliile sunt înfiorătoare, reieșind că oamenii treceau prin lucruri inimaginabile.

Noi stenograme din dosarul azilelor din Voluntari

Vă avertizăm că informațiile expuse sunt cu puternic impact emoțional. Bătrânii erau înfometați, supuși umilințelor și bătăilor. Mulți dintre ei erau pur și simplu „mâncați de viermi”, așa cum arată stenogramele făcute publice de

Referatul de arestare al DIICOT după perchezițiile desfășurate la căminele de bătrâni arată cum erau tratați bătrânii. Angajații le furau alimentele, hainele, dar și medicamentele pe care le primeau de la familiile lor.

În sezonul rece, victimele erau nevoite să îmbrace haine groase, deoarece camerele nu erau încălzite corespunzător. „Beneficiarii sunt ținuți în condiții inumane de cazare, aceștia fiind nevoiți să poarte articole de îmbrăcăminte suplimentare sau mai groase din cauza faptului că spațiile interioare nu sunt încălzite corespunzător pe perioada sezonului rece, în camere cu iluminare insuficientă, lipsite de mobilier, în afara patului care este prevăzut cu saltele neconforme (burete învelit cu pânză)”, se precizează în rechizitoriul de arestare.

Angajații făceau o oală de ceai de 10 litri, la care adăugau 7 pliculețe

Mai mult, bătrânii erau nevoiți să trăiască cu ploșnite pe așternuturi și haine. În unele camere existau păduchi și alte insecte, precum și mizerie de nedescris. „O problemă cronică existentă la toate trei centrele de îngrijire este infestarea spațiilor interioare, inclusiv a așternuturilor și a articolelor de îmbrăcăminte de către plosnițe care se hrănesc cu sânge prin înțeparea repetată a tegumentelor beneficiarilor, creând o stare de disconfort permanentă beneficiarilor și fiind de natură să acutizeze patologiile preexistente ale acestora”.

nu erau hrăniți corespunzător. Primeau „mere ofilite”, felii cu pâine și margarină sau zacuscă, reduse ulterior la câte două pe zi. „În total au fost folosite 4 borcane mici cu zacuscă , la 28 de pacienți, o felie de pâine cu parizer și ceai preparat în aceeași modalitate descrisă anterior”, arată rechizitoriul.

Angajații pregăteau o oală de ceai de 10 litri în care introduceau 7 plicuțele. De asemenea, cănile nu erau umplute pentru beneficiari, pentru că nu ar fi ajuns pentru toți. O altă situație este descrisă de anchetatori, intitulată „ciorba bătăii de joc”, notează sursa citată.

La una dintre mese, unul dintre angajați ar fi adăugat un borcan întreg de ardei iute tocat, pentru ca apoi să relateze, amuzat, prin ce treceau bătrânii atunci când își făceau nevoile fiziologice. „Mamă, pe toți îi auzeai, când se duceau la baie, Auu! Auu! Auu!”(urmat de râs consistent pe tema subiectului), replica „Alinei” fiind că nu toți au toleranță la ardei iute deoarece sunt beneficiari care au probleme de sănătate cum ar fi hemoroizii: „Uite, au hemoroizi, nu merge la toți! Moare dracu ăla când se…”, se precizează în rechizitoriu.

Bătrânii erau obligați să care găleți cu dejecții

Totodată, clădirile nu erau racordate la rețeaua de canalizare. Atunci când existau probleme cu fosa septică, bătrânii erau puși să care gălețile cu dejecții, potrivit discuțiilor dintre angajați, scoase la iveală de anchetatori.

„ANGAJATĂ 1: Da. Am auzit și am văzut ce e pe jos. Mizerie.

ANGAJATĂ 2: Nu ți-au spus ăștia? (neinteligibil) au cărat ăștia la găleți. Cred că peste 200 de găleți. M-am dus azi-noapte și m-am uitat la acolo la hazna și s-a mai lăsat în jos. Dar dacă mai bagi mașina se umple iar. Iar vă vine c…. peste voi acolo.

ANGAJATĂ 1: Da. Și nici pă etajul 1?

ANGAJATĂ 2: Nici. Nimic. Ce să faci la etajul 1, să speli, ce să faceți acolo?

ANGAJATĂ 1: Nuu. Ca să dau.. adică dacă și fac ăștia băi, dușuri…

ANGAJATĂ 2: Nu mai faceți nimic. Stop astăzi. Până mâine dimineață că cică a căutat vidanjă și nu a găsit cu toate că-i sâmbătă și duminică.

ANGAJATĂ 1: Da, bine, păsă, că mi-ai zis.

ANGAJATĂ 2: Iese apa peste voi acolo.”

Pe lângă toate acestea, oamenii erau umiliți, amenințați, bătuți, lăsați să stea în propriile fecale. Erau ținuți nesplălați cu săptămânile, tratamentele nu le erau administrate la timp, iar rănile, cele mai multe dobândite în centru, nu erau îngrijite.

“Am observat pe parcursul turei mele că pacienta XXX a strigat de mai multe ori după ajutor și am ajutat-o să își mute picioarele. Am văzut că aceasta avea niște escare și faptul că aceasta la un moment dat defecase și astfel la sfârșitul programului am curățat-o, am examinat escarele și am văzut că acestea erau pline de excremente dar și faptul că acestea erau foarte adânci. Am văzut că avea și pe spate dar și la picior aceste escare. Conducerea căminului mi-a spus că acele escare ar fi fost făcute de înainte de a fi adusă în centru, însă într-un moment când am fost singur cu pacienta XXX aceasta mi-a spus că a făcut acele escare în cămin, întrucât nimeni nu se ocupă că îi schimbe poziția în pat.”

„Am găsit-o cu mâna roșie, am stors-o și a ieșit ca un vierme”

O altă discuție dintre o asistentă și manager dezvăluie faptul că o femeie care avea leziuni la o mână, a fost pur și simplu lăsată într-o stare deplorabilă, „mâncată de viermi”.

“ASISTENTĂ: Am găsit-o pe doamna XXX cu mâna roșie, ardea, cu o bubă, iar înăuntru, am stors-o și a ieșit ca un vierme, ca o muscă, sper să nu fi fost intrată acolo vreo arătanie d-asta. Noi am făcut niște poze mai concludente…

MANAGER: Nu intră, nu intră în piele astea!

ASISTENTĂ:[…] eu când am început să o storc, că a făcut și puroi, a ieșit dinăuntru, am făcut poze!

MANAGER:Trimiteți pozele să le văd, dar nu cred, că astea nu intră în piele (ploșnițe)!

ASISTENTĂ: Cred că pe mâna ei a murit vreo muscă sau, mă rog, că ea se și scarpină, ai văzut că mâna ei e neagră, partea aia, că ea nu o mișcă, o mută cu cealaltă!

MANAGER: Da…

ASISTENTĂ: Și cred că s-a frecat acolo, partea proastă e că mâna e foarte roșie, arde, acum îi pun comprese și am stors c…. ăla de insectă care a fost, a ieșit un pic, dar a ieșit, na, nu știu, eu cred că muscă a fost, Dumnezeu știe. Deci, i-am chemat și pe ei, pe bune, m-am speriat un pic. Eu o să-i pun comprese în continuare, nu cred că o să fie neapărat nevoie de antibiotic, nu are febră, nu are tensiune, nu are nimic. Ea zice că de câteva zile e așa, dar ea dacă mâna aia nu o simte deloc, nu își dă seama cum e, a văzut-o că se scarpină, că s-a scărpinat, deci, se vede clar că s-a scărpinat, a spus și ea că s-a scărpinat, a usturat-o, dar nu știe să spună cum a usturat-o, ce și cum, în ce fel (neinteligibil)”.

Amintim că în urma perchezițiilor DIICOT, 24 de persoane au fost arestate preventiv în acest caz. Cercetările sunt desfășurate sub aspectul „traficului de persoane, tratamente inumane ori degradante, prin exploatarea muncii neremunerate, prin constrângere și violență fizică”.