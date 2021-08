Noi tensiuni în coaliție din cauza rectificării bugetare. Alocarea pentru Transporturi nemulțumește USR-PLUS. “Ar trebui ca prioritățile României să fie pe primul loc”

Rectificarea bugetară a provocat încordare în relațiile dintre PNL și USR-PLUS, formațiunea lui Dan Barna și Dacian Cioloș reclamând alocările reduse pentru Ministerul Transporturilor, condus de către Cătălin Drulă, care susține că nu va avea bani suficienți să plătească lucrările de infrastructură aflate deja în lucru.

Prmeierul Florin Cîțu susține că execuția bugetară de la ministerul lui Drulă este foarte redusă, motiv pentru care chiar ar fi trebuit să taie din bugetul Transporturilor, cu atât mai puțin să acorde fondurile cerute de către ministru.

Proiectul rectificării a provocat nervozitate chiar și în interiorul PNL, susținătorii lui Ludovic Orban având suspiciuni că suplimentarea fondului de rezervă al primului-ministru va fi folosit pentru a-i determina pe primarii liberali să susțină alegerea ca președinte al partidului a lui Florin Cîțu.

Premierul acuză miniștrii că nu cheltuie banii deja primiți

Șeful Guvernului a reclamat că toate ministerele au cerut sume exagerat de mari, care ar duce la depășirea țintei de deficit fixate pentru anul acesta, de 7,16% din PIB. De asemenea, Cîțu a reclamat că, la unele ministere, , astfel că sunt domenii pentru care se cer bani mulți în plus deși nu au fost cheltuiți nici banii care au fost disponibili până acum.

„Nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii, trebuie să vină cu explicații foarte bune. Nu putem să alocăm bani, resurse în buget și să le ținem acolo degeaba. Sunt ministere unde avem proiecte cu execuție zero. Am auzit miniștri, pe surse, că au o execuție foarte bună. Nu poți să spui că ai o execuție foarte bună când ai bani alocați și proiecte cu execuție zero, după șase luni de zile. De aici începem cu rectificarea bugetară”, a declarat Florin Cîțu.

Astfel că Ministerul Transporturilor a primit doar 322.000.000 lei din cele 2,9 miliarde cerute, de aproape zece ori mai puțin. „La Ministerul Transporturilor – ca să vă spun – ar trebui să iau bani, nu să dau, după execuţia bugetară”, a comentat primul-ministru.

Ministrul Transporturilor dă garanții că va cheltui banii ceruți

Aprecierea l-a iritat pe ministrul Cătălin Drulă, deja aflat în conflict cu șeful său de la Palatul Victoria din cauza refuzului de a-l demite pe șeful CFR Călători, Ovidiu Vizante. Într-o lungă postare pe , Drulă a spus ce a făcut cu banii pe care i-a avut până acum și ce vrea să facă cu cei pe care i-a cerut la rectificare, el amintind că la adoptarea bugetului pe 2021, Ministerul Transporturilor a primit mai puțin bani de care avea nevoie, cu promisiunea că problema subfinanțării va fi rezolvată la rectificare.

„Execuția bugetară:

1) Componenta fonduri europene: +21,5% față de 2020 la 7 luni. Ne menținem ținta de a absorbi toate cele 8 mld. lei alocate.

2) Componenta fonduri naționale: peste 90% execuție – față de 70% în 2020 (3 mld lei față de 2,45 mld lei).

Problema execuției:

-Avem recorduri istorice la Transporturi și pe fonduri europene, și pe naționale.

-Până la urmă, varianta de rectificare, sub solicitarea Ministerului Transporturilor, vine din teama că nu am cheltui acești bani? Sau tocmai, că i-am cheltui?

-Eu garantez că vom cheltui banii solicitați”, a scris Drulă.

Negocieri în coaliție pe tema rectificării

Și deputatul Cosette Chichirău a intervenit în dispută, acuzând că alocarea redusă pentru Transporturi are conotații politice. „Așteptările noastre sunt ca prioritățile României să fie luate în considerare și nu culoarea politică a miniștrilor. Noi credem că Guvernul lucrează pentru toată țara, ar trebui să lucreze ca o echipă. Indiferent de alegerile interne din PNL, ar trebui ca prioritățile României să fie pe primul loc”, a declarat Chichirău pentru .

După ce ministrul a insinuat că premierul l-a lăsa fără bani în mod deliberat, liderii USR-PLUS Dan Barna și Dacian Cioloș au avut o întrevedere cu premierul pentru a aplana conflictul și a găsi o cale ca toată lumea să fie mulțumită.

„Împreună cu colegul meu Dacian Cioloş şi cu premierul Florin Cîţu am mai discutat despre necesităţile pe ministerele pe care le coordonez. Sunt optimist că vom găsi o formulă de rectificare care să ne ajute să continuăm programele de investiţii ale Guvernului (…) Şi la Transporturi şi la celelalte ministere am discutat exact, foarte specific, au fost discuţii tehnice, pe necesar, pe obligaţiile pe care le are şi Ministerul Transporturilor şi celelalte ministere, pe componenta de investiţii, pe componetele legale, acele decizii ale instanţelor care trebuie onorate de către statul român şi, în acest context, sunt convins că vom ajunge la o formulă echilibrată”, a spus Barna, înaintea celei de-a două discuții pe această temă avută cu premierul Cîțu.

Florin Cîțu își pune bani deoparte

Potrivit unor surse politice citate de , și liberalii din tabăra lui Ludovic Orban ar avea temeri legate de proiectul rectificării. Este vorba de suplimentarea cu 3 miliarde de lei a bugetului Ministerului Finanțelor, la capitolul „Acțiuni Generale”, în care este inclus și fondul de rezervă al Guvernului. Suspiciunile sunt legate de faptul că suma ar putea fi folosite pentru a aloca sume suplimentare unor localități cu primari PNL pentru a-i determina pe aceștia din urmă să-l susțină pe Cîțu la Congresul din 25 septembrie. Cîțu a respins acuzația că alocarea de trei miliarde ar fi doar pentru fondul de rezervă.

„Îmi pare rău să văd că astăzi sunt colegi de-ai dumneavoastră în presă care spun că acolo sunt doar banii din fondul de rezervă. Nu. Acolo sunt acţiuni generale, sunt cotizaţii la Comisia Europeană, ajutor de stat, dobânzi şi aşa mai departe. (…) Nu este adevărată cifra pentru fondul de rezervă”, a spus premierul într-o conferință de presă. Pe de altă parte, proiectul detaliat al rectificării nu a fost încă publicat astfel că nu se știe cu cât a fost suplimentat fondul de rezervă.

În afară de Transporturi, mai există două ministere care vor primi fonduri cu mult sub cele cerute. Este vorba de Ministerul Dezvoltării și Administrației condus de către Cseke Attila, care va primi doar 1,8 miliarde din cele 4 miliarde cerute, și de Ministerul Agriculturii care a cerut 2 miliarde și va primi doar 150.000.000 lei. Ministrul Agriculturii Adrian Oros este singurul membru al cabinetului care îl susține pe Ludovic Orban pentru șefia PNL.