Noii detalii despre cazul Danei Roba. Ce a făcut împreună cu soțul înainte ca acesta să o mutileze

Dana Roba, externată de câteva zile din spital (unde a fost operată pe creier și în comă, n.r), a oferit noi detalii despre momentul când soțul a mutilat-o prin mai multe lovituri cu ciocanul în cap. Ce au făcut dinainte de episodul în care a fost la un pas să fie ucisă?

Dana Roba se află acum acasă și se luptă să se recupereze, Nu-i vine să creadă că este în viață și este convinsă că Dumnezeu a ajutat-o. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, ea a mărturisit că soțul ei o agresa verbal și fizic de mai multă vreme.

Totodată, înainte ca să i se aplice loviturile cu ciocanul, Dana Roba a mers alături de soțul ei la biserică. Acolo, în urmă cu o lună, ea a purtat o discuție cu pastorul căruia i-a spus intenția sa de a divorța, fiindcă nu mai suportă atitudinea agresivă a partenerului, alături de care are două fetițe.

Pastorul nu a fost de acord cu divorțul, iar când acesta a discutat și cu soțul, chiar el l-a îndemnat pe bărbat să nu fie de acord cu decizia make-up-artistei. Tot pastorul ar fi numit-o și ”nesimțită” pe Dana Roba, așa cum chiar ea a mai detaliat.

”A fost duminica la biserică, eu am luat fetița cea mare, după ce îi trecuse varicela și am zis că o scot din casă, că deja se săturase să stea în casă atâtea zile și am zis că mă duc cu cea mare, Bineînțeles că s-a dus și el la biserică, în prima banca la biserică.

”Eu cu o lună înainte mersesem la pastor că voiam să divorțez, i-am spus pastorului ce am pe suflet, nu voiam să mai rămân cu el, că mă înjura, mă blestema. Pastorul lui îi spunea: ‘Nu băga măi divorțul la nesimțita asta’.

Eu îi spuneam: ‘Nu mai vreau să fiu cu tine’, de multe ori mi-a spus că vrea să îmi pună capăt zilelor (..) Pastorul i-a zis cu o zi înainte să nu îmi dea divorțul, pastorul i-a dat puterea asta. !”, a explicat Dana Roba la

Dana Roba a fost bătută în timp ce dormea. Fetițele i-au auzit țipetele

Dana Roba a mărturisit pentru aceeași emisiune faptul că . Se întâmpla la 5-6 dimineața, când s-a trezit din cauza loviturilor cu ciocanul în cap, 9 la număr. În același timp, bărbatul îi repeta că o s-o omoare dacă vrea divorț.

Fetițele Danei Roba au fost martore la întâmplare și s-au speriat foarte tare. Make-up artista se miră că individul nu le-a agresat și pe ele la cât de nervos era. După ce a lăsat-o inconștientă, într-o baltă de sânge, el le-a luat pe copile și le-a dus la bunici. De altfel, a întrebat-o pe Dana Roba dacă vrea să cheme ambulanța.

”În ziua aia..imediat după ce m-a lăsat zăcând pe jos..nu mai știu ce s-a întâmplat, știu că a luat fetele, a vorbit la telefon, țipa și a venit la mine în cameră și a zis: ‘Vrei să chem ambulanța?’. Și am zis: ‘Da, te rog!’…I-am zis: ‘Mai bine faci 15 ani de închisoare decât 25’”, a mai spus Dana Roba pentru sursa menționată.