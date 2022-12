Noua stea a folclorului ardelenesc, expertă în fonduri europene, se mărită! Cum a fost cerută?

O tânără folcloristă de la noi, care lucrează la Fonduri Europene, a avut parte de o cerere în căsătorie ca în filme! Focoasa blondină din Mureș care îi ajută pe oameni cum să acceseze mult râvniții bani europeni se declară extrem de mulțumită de viața ei și susține că este împlinită pe toate planurile.

Mădălina Rus duce folclorul ardelenesc mai departe, iar în parelel lucrează cu fondurile europene

Este vorba despre cântăreața mureșeancă Mădălina Rus, care pe lângă cochetarea cu , face parte dintr-o firmă de consultanță în domeniul accesării fondurilor europene.

ADVERTISEMENT

Vedeta a povestit pentru FANATIK despre momentul în care partenerul ei, Răzvan Popa, de profesie medic, a îngenuncheat în fața ei, la ultimul etaj al unei clădiri spectaculoase din Londra și i-a pus întrebarea pe care o așteaptă majoritatea domnișoarelor!

Cerută în căsătorie la etajul 52, în Londra: „A fost un moment magic”

„Am fost într-o scurtă vacanță cu iubitul meu în Londra, noi având prietene acolo. Eu fiind pentru prima dată acolo, am vizitat principalele obiective turistice ale Londrei. Am văzut și multe alte zone frumoase ale acestui oraș. Ne-am bucurat de vremea frumoasă și de timpul petrecut alături de prietenele noastre.

ADVERTISEMENT

Într-o seară am ieșit la un date într-una dintre cele mai spectaculoase clădiri ale acestui oraș, respectiv la The Shard. Este cea mai înaltă clădire din Londra și una dintre cele mai înalte din lume. Are 95 de etaje, este situată în centru orașului. La etajul 52 se află un minunat restaurant numit Gong care oferă tuturor celor care îi calcă pragul un view superb asupra arașului. Iubitul meu a planificat cererea în căsătorie în acest loc până la cel mai mic detaliu. Eu nu am bănuit absolut nimic.

Deși au avut loc câteva peripeții, date-ul a decurs perfect, iar spre finalul acestuia a avut loc marele moment în care am acceptat din tot sufletul și am spus “Da, pentru totdeauna!” A fost un moment magic și plin de emoție, amândoi fiind foarte emoționați”, a declarat, la fel de emoționat ca în ziua cererii, artista, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mădălina… un nume predestinat: „Mama o îndrăgea foarte mult pe Mădălina Manole”

Mădălina (25 de ani) provine dintr-o familie care iubește muzica populară. Pe numele complet, Mădălina Mihaela Rus, artista s-a născut în localitatea Dâmbu din județul Mureș, de care este extrem de mândră. Dorința de a cânta pare i-a fost însuflată de părinți chiar prin alegerea prenumelui ei.

„Numele meu are în spate o poveste frumoasă pe care o cunoaște foarte puțină lume. Pentru că mama mea o îndrăgea foarte mult pe acea vreme pe regretata Mădălina Manole, și-a dorit să aibă o fată care să-i poarte numele și să aibă darul de a cânta. Având în vedere că la scurtă perioadă după ziua mea de naștere se sărbătoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (n.r.: ea e născută pe 30 septembrie 1997), părinții mei au ales să port și un nume sfânt.

ADVERTISEMENT

Am început să cânt și să cochetez cu muzica de la vârsta de 10 ani. Noi obișnuiam în familie să urmărim duminica Tezaur Folcloric, Rapsodia Românească și multe alte emisiuni de specialitate. Mie îmi plăcea încă de mic copil să imit marii artiști după cum vedeam la televizor.

ADVERTISEMENT

Părinții mei, văzând acest lucru, s-au hotărât să afle dacă am auz și voce muzicală și cum era vreun spectacol în zonă, mă duceau să mă asculte dirijorul și artiștii care erau ca să le confirme dacă merită să mă dea la școala de muzică sau nu”, ne-a zis Rus.

Blondina a obținut mai multe trofee importante

„Mai mult decât atât, la această decizie a contribuit si faptul că încă de când eram în clasele I-IV, domnul meu învățător care cânta la chitară pe acea vreme m-a învățat mai multe cântecele pe care le cântam împreună la fiecare serbare. După toate acestea, la vârsta de 10 ani, fiind puțin mai mare pentru că trebuia să merg săptămânal în oraș la o distanță de peste 40 de km, părinții mei s-au hotărât să mă dea la Școala Populară de Arte din Tg. Mureș”, ne-a mai povestit Mădălina Rus despre începuturile ei în

Întrucât la acea vreme nu se predau cursuri pentru copiii sub 14 ani, Mădălina a fost nevoită să studieze orele de canto la Societatea Culturală Miorița din municipiul Târgu Mureș. A participat la festivalul „Pe cărări de dor” în anul 2010, unde a obținut premiul special al juriului pentru calități vocale și costum autentic. A plecat apoi cu colegii ei într-un turneu din Bulgaria, unde a cântat în diferite stațiuni de pe litoralul Mării Negre.

A făcut parte și din Ansamblul Folcloric Rapsodia Someșană din Cluj Napoca și „Mărțișorul”, tot în Cluj.

Legat de implicarea sa în muzică, vedeta ne-a mărturisit că muncește la foc automat. Chiar în această perioadă, Mădălina lucrează la un album de muzică populară și la unul de colinde, iar proiectele ei vor fi disponibile pe pagina personală de YouTube.

Anul acesta, blondina a lansat și un album de pricesne, intitulat „Lacrimi mari îmi curg pe față”. 2022 a fost un an extrem de prolific pentru noua vedetă a folclorului din Ardeal. A luat trofeul festivalului România, organizat la Băile Herculane, la secțiunea „cel mai bun videoclip”, dar și trofeul de la Festivalul Verii din Râșnov, la secțiunea „Muzică Populară”!