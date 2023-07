Dennis din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Cremonese. Fotbalistul care și-a făcut junioratul la Manchester United a debutat deja pentru „câini” în .

Dennis Politic, entuziasmat de revenirea în România: „Sunt foarte fericit”

În urmă cu 12 ani, Dennis Politic a mers în Anglia pentru a face junioratul la Manchester United. Ulterior, jucătorul care poate evolua pe orice post din atac a fost transferat de Bolton, unde a debutat pentru echipa de seniori. După 12 ani petrecuți în străinătate, Dennis Politic a revenit în România la Dinamo.

„Sunt foarte fericit să fiu aici. Mă bucur că am revenit în țara unde m-am născut și unde am petrecut 12 ani înainte să plec. Sunt foarte fericit să vin la un club atât de mare ca Dinamo și abia aștept să joc, să dovedesc ceea ce pot pe teren.

Eu crescând acolo de la 12 ani, acolo m-am simțit ca acasă. Pentru mine nu a fost ceva diferit, ceva neobișnuit. M-am simțit foarte bine, acolo am făcut junioratul la Manchester United după m-am dus la Bolton, unde am debutat la prima echipă. A fost o experiență foarte bună. Cred că am crescut foarte mult ca persoană și fotbalist. M-a întărit să fiu departe de România, departe de casă.

Pot juca pe toate trei pozițiile. Oriunde în față cum îmi place mie să spun. Aș prefera bandă stânga într-un 4-3-3, dar pot să joc și număr 10 și dreapta, oriunde o să aibă nevoie Mister și oriunde o să mă folosească o să dau tot ce am mai bun”, a declarat Dennis Politic, potrivit Dinamo TV.

Noul jucător al lui Dinamo visează la națională: „Ar fi o onoare”

Dennis Politic a debutat pentru Dinamo în derby-ul pierdut cu FCSB, scor 1-2 în a doua etapă din SuperLiga. Fotbalistul născut la Brașov a fost introdus pe teren de Ovidiu Burcă în minutul 58, în locul lui Ahmed Bani. Jucătorul nu exclude varianta unei convocări la echipa națională.

„(n.r. echipa națională) De ce nu? O să dau tot ce pot sezonul acesta și dacă voi fi chemat voi merge cu cel mai mare drag. Ar fi o onoare să reprezint România. Viitorul nu-l putem cunoaște niciodată, dar a venit această oportunitate și mi s-a părut o oportunitate foarte bună pentru mine la momentul actual.

Am vrut să-mi încerc șansa. Am urmărit Dinamo de când sunt mic, de când am crescut la FC Brașov. Îi vedeam în Liga 1. Știm cu toții ce fani are. A fost un lucru entuziasmant când am aflat oportunitatea că pot să joc la Dinamo.

Vreau să mă țină Dumnezeu sănătos să pot să joc, să dau randament. Vreau să mă antrenez cât mai bine la fiecare antrenament, să cresc, să joc cât mai mult. Să dau goluri, assist-uri, să ajut echipa. Abia aștept să joc în fața fanilor și sper să realizăm lucruri cât mai frumoase în acest sezon”, a mai spus Dennis Politic.

„Nu am idoli, dar am jucători favoriți”

„Eu sunt un băiat destul de simplu, familist, m-am căsătorit anul trecut, petrec mult timp cu familia, când avem zile libere sau între sezoane, îmi place să călătoresc, să mă bucur de viață. Nu am idoli, dar am jucători favoriți.

Messi, Ronaldo, am fost fan Ronaldo de când eram mic, dar maturizându-mă ca fotbalist am început să-l apreciez mai mult pe Messi, datorită caracterului și stilul de joc, a ceea ce face pe teren.

Dar încerc să mă uit la mai mulți, să învăț câte ceva de la fiecare, îmi plăcea mult Eden Hazard când era la Chelsea, Neymar…”, a încheiat Dennis Politic.