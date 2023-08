Noul transfer al Rapidului e fan înfocat FCSB: „Echipa mea de suflet!”

Rapid a reușit Claudiu Micovshi a semnat cu echipa lui Cristiano Bergodi după ce a petrecut mulți ani în Italia. Fotbalistul născut la Oradea are șapte meciuri în Serie B și multe altele în Serie C. El a fost prezentat la doar câteva zile după

Jucătorul transferat de Rapid e fan FCSB

După ce i-a adus în această vară pe Iulian Cristea și Răzvan Oaidă direct de la FCSB, Rapid a mai transferat un jucător FCSB-ist. Claudiu Micovschi susținea în urmă cu câțiva ani că este mare fan al echipei antrenate de Elias Charalambous.

Claudiu Micovschi, mijlocaș și fost internațional U19 pentru România, va juca cel puțin două sezoane la Rapid, conform contractului. În 2021 nu se aștepta să ajungă la Rapid. Într-un interviu acordat unui post de televiziune din Italia, el spunea că echipa lui de suflet este FCSB.

“FCSB este echipa mea de suflet. Sunt fan de când eram mic. Le urmăream meciurile. Prima dată m-am îndrăgostit de culorile acestui club, roşu și albastru. După aceea, destinul a făcut să semnez fix cu Genoa, care are aceleaşi culori“, a spus Claudiu Micovschi, în decembrie 2021, într-un interviu pentru

Totuși, acum pare să își fi schimbat părerea. Mijlocașul de 1.78 metri este încântat de noua sa echipă. După ce a fost prezentat la Rapid, Micovschi a spus că echipa este cea mai iubită din România:

”Mă simt foarte onorat și bucuros să îmbrac acest tricou. Mi-am dorit de foarte mult timp să joc pentru un club atât de important precum este Rapidul. (…) Galeria și tot ceea ce se întâmplă în Giulești au contribuit foarte mult la decizia mea de a veni aici. Au fost mai multe cluburi care mi-au făcut oferte și care mă doreau, dar nu se poate compara nimic cu Rapidul, este cea mai iubită echipă din România”, a spus Micovchi, după ce a fost prezentat de Rapid.

De ce a ales Micovschi să vină la Rapid

Claudiu Micovschi a ales să părăsească Italia după mulți ani petrecuți în ligile inferioare de acolo. Rapid este alegerea lui. Într-un interviu, el a explicat că a venit la Rapid pentru a se lupta la titlu. Faptul că va fi antrenat de un italian, Cristiano Bergodi, reprezintă un avantaj pentru el. Micovschi spune că, deși a fost mult timp plecat din România, a urmărit fotbalul de la noi.

”Îmi doresc să contribui cu reușitele mele la îndeplinirea obiectivelor pe care clubul și le-a propus și să ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Pot spune că reprezintă un avantaj pentru mine faptul că voi fi antrenat de către un antrenor italian, fiind obișnuit cu stilul italienilor.

Am urmărit în toți acești ani campionatul din România, în mod special în ultima perioada. Am urmărit toate meciurile. Bineînțeles, am urmărit și Rapidul.

S-a tot discutat despre transferul meu la Rapid. De la bun început am spus că îmi doresc să vin aici. Sunt foarte bucuros că s-a concretizat transferul meu la Rapid”, a spus Micovschi, după ce a fost prezentat la Rapid.

Crescut de Luceafărul Oradea, Micovschi a ajuns în Italia în ianuarie 2015, în academia lui Chievo. O jumătate de an mai târziu mergea la Genoa, iar mai apoi a jucat la Reggina, Fidelis Andria și Avellino, de unde a fost transferat de Rapid.

Claudiu Petrila, Omar El Sawy, Christopher Braun, Iulian Cristea, Răzvan Oaidă, Borja Valle și Cătălin Cârjan sunt jucătorii ce au ajuns la Rapid în această vară. De la echipă au plecat nume precum Antonio Sefer, Ljuban Crepulja, Andrei Ciobanu, Claudiu Belu, Albert Stash, Damien Dussaut, Younes Bnou Marzouk, Hervin Ongenda ori Kevin Luckassen.