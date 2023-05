Novak Djokovic, încredere maximă înainte de Roland Garros: „Încă mai am șansele mele la un Grand Slam împotriva oricui, pe orice suprafață!”

Novak Djokovic e extrem de motivat și campionul sârb vrea să triumfe pentru a treia oară în carieră la Roland Garros.

Novak Djokovic, nerăbdător înainte de turneul de la Roland Garros: „Obiectivul meu este să câștig”

Novak Djokovic e gata să profite de , chiar dacă și el s-a confruntat cu ceva probleme medicale: „Mă antrenez și mă pregătesc pentru cel mai important turneu al sezonului pe zgură, Roland Garros. Știu că pot juca întotdeauna mai bine”.

Sârbul este concentrat pe toate planurile înainte de turneul de la Paris: „Aștept cu nerăbdare să lucrez la diferite aspecte ale jocului meu, ale corpului meu și sper să fiu în formă 100%”.

Djokovic e extrem de încrezător și e convins că se poate impune indiferent de adversarul pe care îl va întâlni: „Obiectivul este să câştig French Open. Încă mai am șansele mele la un Grand Slam împotriva oricui, pe orice suprafață.

Se joacă după sistemul cel mai bun din cinci seturi, am speranţe la un rezultat bun. Să vedem cum merge”, a declarat liderul mondial, pentru .

Novak Djokovic a triumfat ultima oară la Roland Garros în urmă cu 2 ani

Novak Djokovic are 22 de titluri de Grand Slam, însă la Roland Garros a reușit să triumfe de cele mai puține ori. Campionul Serbiei a câștigat turnel de la Paris pentru prima oară în 2016.

Ultimul triumf a venit în pandemie, în urmă cu doi ani. Djokovic are astfel două titluri la Roland Garros, 3 la US Open, 7 la Wimbledon și zece la Australian Open, unde s-a impus și în acest an, după finală cu Stefanos Tsitsipas.

Sârbul a fost eliminat în sferturi de finală la Roma, ultimul turneu înainte de Roland Garros. A fost pentru prima oară în ultimii 19 ani când nici Rafael Nadal, nici Novak Djokovic nu au jucat finala la Foro Italico.

Turneul de Grand Slam de la Roland Garros se va desfășura în perioada 28 mai – 11 iunie la Paris și va fi transmis în direct pe canalele Eurosport 1 și 2.