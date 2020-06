Novak Djokovic nu a prins finala la Adria Tour şi a izbucnit în plâns. Cine a câştigat turneul de la Belgrad. Video

Dominic Thiem este câștigătorul primei etape din Adria Tour, la Belgrad, după ce l-a învins în finală pe Filip Krajnovic, în fața a aproximativ 4.000 de fani. Novak Djokovic nu a ajuns în ultimul act şi a izbucnit în plâns în timpul unui discurs emoţionant.

Scorul a fost 4-3 (2), 2-4, 4-2 în favoarea jucătorului din Austria, care obținuse calificarea în ultimul act după ce a câștigat o grupă din care au mai făcut parte Grigor Dimitrov, Damir Dzumhur, înlocuit pe parcurs cu Nikola Milojevic, și Dușan Lajovic.

De partea cealaltă, Filip Krajnovic a reușit cea mai mare surpriză a competiției, după ce l-a învins în faza grupelor pe Novak Djokovic, prima înfrângere din 2020 pentru liderul mondial.

În ciuda faptului că a câștigat partidele cu Viktor Troicki și Alexander Zverev, Novak Djokovic a ratat calificarea în finala etapei de la Zagreb a Adria Tour. Nole ar fi avut nevoie de o victorie în minimum de seturi în ultimul meci al grupei, cu Zverev, de care a trecut însă în trei manșe, scor 4-0, 1-4, 4-2. După meci, Nole a avut un discurs emoţionant şi a izbucnit în plâns.

WELL DONE FOR EVERYTHING YOU HAVE DONE TO HAVE THIS @DjokerNole @AdriaTennisTour – we love you so much!!! You’ve done SO MUCH for Serbia 🇷🇸❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n7BVY8a7CO

ADVERTISEMENT

— 𝙹𝚞𝚕𝚒𝚎 (@NDjokofan) June 14, 2020