Novak Djokovic va termina anul pe locul 1: ”Înseamnă enorm”

și și-a asigurat un obiectiv important. Sârbul va termina anul pe primul loc în clasamentul ATP.

Novak Djokovic, lider la final de an în clasamentul ATP

Djokovic a câștigat primul meci de la Torino, cu Holger Rune, scor 7-6, (1) 6-7, 6-3. Sârbul nu mai poate fi depășit, din acest moment, de nimeni în clasamentul ATP.

De asemenea, el va trece de 400 de săptămâni în fruntea clasamentului ATP, record absolut. El a vorbit despre cât de mare este performanța sa.

“Este incredibil. Înseamnă mult. Știam că am nevoie de o singură victorie în acest turneu și am vrut să se întâmple în seara asta. Nu am vrut să prelungesc situația sau să complic obiectivul. Sunt foarte bucuros că am câștigat. Mereu am spus asta, că e un mare obiectiv să fiu numărul unu în lume.

În afară de câștigarea unui Grand Slam, este ceea ce contează cel mai mult. Încheierea anului numărul unu în această etapă a carierei mele înseamnă enorm. La începutul anului nu am acordat prioritate acestui țel, am prioritizat mai mult Grand Slam-urile. Aceste rezultate grozave m-au pus într-o poziție bună să lupt pentru numărul 1 la sfârșitul anului. Tot ce se întâmplă de aici încolo în acest turneu este un bonus pentru mine“, a spus sârbul la conferința de presă de după victoria cu Rune.

Djokovic a spus că fiecare meci împotriva lui este foarte strâns.

“Au fost mai multe (n.r. momente cheie ale partidei). A fost foarte greu să-l înfrunt pe Holger, care a fost la un nivel grozav în seara asta. A fost foarte agresiv din start, profitând de fiecare ocazie pentru a ajunge la fileu. A servit foarte precis, foarte puternic.

A fost greu să găsesc găuri în jocul lui. A trebuit să muncesc din greu și să lupt pentru a obține victoria. Cred că este cel mai lung joc pe care l-am jucat aici. Sunt fericit că am depășit această provocare pentru că Holger a fost la cel mai bun nivel al său.

Cumva, ori de câte ori jucăm unul împotriva celuilalt, asistăm la un joc foarte strâns. Avem stiluri foarte asemănătoare de tenis și cred că asta contribuie la echilibrul disputelor. Am avut o tensiune suplimentară știind că un succes mă va face să termin anul ca numărul unu și m-am simțit frustrat uneori. Dar, din fericire, în momentele importante, când contează, am găsit soluția potrivită“, a mai spus Nole.

Performanța lui Nole este cu atât m ai mare cu cât acesta a ajuns la 254 de victorii în fața jucătorilor din top 10, în carieră. Ceilalți participanți de la Turneul Campionilor au, adunat, 188 de astfel de reușite.