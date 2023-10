Nu a mai vrut Andrei Ivan să intre după pauză cu Botoșani? „Înseamnă că e slab!”

Andrei Ivan nu trece prin cea mai bună perioadă la Universitatea Craiova. Jucătorul oltenilor este certat și cu suporterii echipei, iar forma fotbalistică se duce tot mai în jos. La meciul câștigat de formația lui Mihai Rotaru cu Botoșani, scor 5-1, Andrei Ivan a fost schimbat la pauză.

Florin Gardoș, despre mentalitatea lui Andrei Ivan

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, analiștii emisiunii au vorbit despre mentalitatea lui Andrei Ivan din meciul cu Botoșani. Florin Gardoș a fost primul care a discutat despre acțiunile din teren ale jucătorului de la Universitatea Craiova.

“Nici nu își face favoruri așa. Nici în teren și nici în afara lui. A început sezonul, a ieșit la interviu că nu se simte bine în partea dreaptă. Ieri la meci, primește o pasă proastă și în loc să aibă reacție rapidă își ceartă colegul. Cred că lumea vrea să vadă ceva, chiar dacă trece printr-o perioada mai slabă.”, a spus Florin Gardoș.

Sorin Cârțu: “A cerut tot timpul să plece”

Horia Ivanovici este de părere că Andrei Ivan își dorește să plece de la Universitatea Craiova. Acesta fiind motivul pentru atitudinea sa față de suporteri, dar și de club: “Tare îmi e că dacă mai face așa să nu ceară Ivan să plece la un moment dat”.

În continuarea discuției, . Însă, motivul pentru care fotbalistul este în continuare component al Universității se datorează și afinității pe care o are Mihai Rotaru asupra fotbalistului.

“Exact ce am zis și eu. El nu poate individual să facă ceva să iasă dintr-o chestie. Tot cu ajutorul coechipierilor. El a cerut tot timpul să plece. Ar fi vrut să plece și în vară. Deși eu am spus, din punctul acesta de vedere el are contract până în 2027, așa i-a făcut Mihai Rotaru.

Pentru a-l stabiliza emoțional, sentimental. În toate felurile. S-a căsătorit, are copil. Eu nu înțeleg de ce să nu aibă o stare de concurs deosebită. Ceea ce are în afară (n.r. – în afara fotbalului). Mă gândesc că soția și copilul îți creează o stare de spirit deosebită, cu care trebuie să vii și în antrenamente și în jocuri.”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Nu a mai vrut Andrei Ivan să intre după pauză cu Botoșani?

După schimbarea la pauză a lui Andrei Ivan din meciul cu Botoșani, Horia Ivanovici crede că atacantul este cel care nu și-a dori să revină pe teren: “Cum e el orgolios, nu cred că a mai vrut el să intre și să continue”.

și pentru cum își tratează colegii și suporterii. Cu toate acestea, analistul de la FANATIK SUPERLIGA, susține că nu l-ar fi schimbat pe fotbalist. Cârțu a precizat că în poziția de antrenor, el l-ar fi pus atacant pe Andrei Ivan și că l-ar fi forțat la fiecare meci.

“Cum zicea și Florin. Nu poți să apari și să spui ‘Domne, eu nu pot să joc bine pentru că nu sunt pus în situația asta’. Sau alte situații ‘Că joacă Mitriță în locul meu și că fac eu o ambiție’ sau mai știu eu ce.

E fraier dacă se gândește așa. Nu cred că s-a gândit la o treabă de asta. Eu dacă aș fi fost antrenor la Universitatea, aș fi mizat foarte mult pe el, o dată cu venirea lui Mitriță, ca atacant central. L-aș fi forțat mult. Cu schimbarea după pauză.

Poate n-ar fi trebuit să o facă. Să îl fi lăsat în teren, pentru că nu mai era pe partea tribunei de nord, acolo unde era galeria. Înseamnă că a făcut o prostie și e slab. Nu știu nimic din interior. Dar eu nu l-aș fi lăsat.”, a mai spus Sorin Cârțu.

Mihai Stoichiță: “Trebuie să asculte”

Mihai Stoichiță este unul dintre admiratorii fotbalistului Andrei Ivan. Cu toate acestea, la FANATIK SUPERLIGA, oficialul FRF susține că atacantul de la Universitatea Craiova trebuie să asculte mai bine criticile și sfaturile din jurul lui. Stoichiță este de părere că cea mai mare problemă a jucătorului este receptivitatea.

“Este o consecință a ceea ce a făcut el și ce a scris. Lumea citește. Mie Ivan ca fotbalist îmi place foarte mult. Are niște calități extraordinare. Viteză, dribling, dă și goluri. Dacă ar fi mai adaptabil la ce îi spun oamenii din anturajul lui.

Dacă ar fi mai atent, ar filtra sfaturile pe care le primește de la oamenii aceștia care îi vor binele și ar fi mai maleabil ar avea doar de câștigat. Problema lui cea mai mare este de receptivitate.”, a declarat Mihai Stoichiță.

