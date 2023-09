„Nu am nicio treabă”. A dezmințit relația cu fostul concurent de la Insula Iubirii

După ce s-a zvonit că ar fi noua iubită a lui Bogdan Cîrlan, Angie Moisescu a luat atitudine și a spus cum stau, de fapt, lucrurile între ea și fostul concurent de la Insula iubirii. „Favorita lui Cătălin Scărlătescu” nu s-a ascuns după deget.

Este sau nu Bad Angie noua iubită a lui Bogdan de la Insula iubirii? Fosta concurentă de la Chefi la cuțite a spus adevărul

Chiar dacă au plecat de la Insula iubirii ca un cuplu, ba chiar s-au și logodit la ceremonia finală a focului, între Bogdan Cîrlan și Claudia Florescu lucrurile nu au mai mers bine după întoarcerea acasă.

Bărbatul a avut o cădere, , acesta recunoscând că a intrat în depresie și că îi este greu să-și revină. La scurt timp după difuzarea ultimei ediții a emisiunii de la Antena 1, Bogdan Cîrlan a anunțat că are o nouă iubită.

iar acum aceasta a oferit detalii despre relația lor. „Favorita lui Cătălin Scărlătescu” a explicat că, într-adevăr, s-a întâlnit de câteva ori cu fostul concurent de la Insula iubirii, dar nu au fost niciodată împreună.

„Nu am nicio treabă”

Deși l-a plăcut la început, și-a dat seama că nu au multe lucruri în comun și nu ar fi putut construi un viitor împreună. Cât despre ajutor financiar, Angie Moisescu spune că nu i-a fost cerut, dar nici nu ar fi avut resursele necesare pentru a-l acorda.

„Nu am nici o treabă cu Bogdan. Nu am avut, și cu siguranță nici nu voi avea. Au existat tatonări. Au existat ieșiri, ne-am văzut. Însă dacă te vezi cu o persoană de două, trei ori, asta nu înseamnă că formezi un cuplu sau formezi o relație. Am rămas în relații ok, amicale. Nu mi-a cerut bani. Nici nu aș avea să îi dau.

Nu cred că se poate pune problema vreodată ca o femeie să susțină financiar un bărbat. Poate doar daca ești într-o relație de mulți ani și ești într-un impas, da, te susțin o perioadă. Dacă a făcut o confuzie și crede că eu aș fi noua lui iubită, îl anunț pe această cale că nu sunt.

Poate și mie mi-ar fi plăcut de el. Însă am realizat că nu avem lucruri în comun. Nu am văzut un viitor nici eu, nici el și am lăsat-o efectiv așa. Atunci când se lasă liniște, interlocutorul și tu, înțelegeți ce este de făcut. Adică se stagnează și nu se merge mai departe”, a declarat Angie Moisescu pentru

Bogdan Cîrlan încă suferea după fosta iubită

Angie Moisescu, cu aceeași lejeritate, a dezvăluit și motivele pentru care nu a mai continuat să iasă cu fostul concurent de la Insula iubirii. Conform spuselor sale, Bogdan nu era încă vindecat și suferea după relația cu Claudia, ba chiar vorbea foarte mult despre ea.

În aceste condiții, Bad Angie s-a simțit în plus și a preferat să se sustragă din ecuație. „Bogdan este un om foarte bun. Are un suflet foarte bun. Este foarte empatic. Foarte sensibil, doar că mie îmi plac bărbații mai puternici. El tot vorbea de fosta lui iubită și am simțit că nu este vindecat. Tot mai are ceva de rezolvat cu el și cu relația lui, nu știu. Eu nu am vrut să fiu a cincea roată de la căruță. Nu am să fiu niciodată.

El încă nu este vindecat și depresia aceasta trebuie oarecum să și-o rezolve. Chiar i-am spus că dacă și-ar dori aș putea să îi recomand ceva terapeuți. Are un impas. Nu este bine cu el, e trist. Eu sunt mult mai vioaie Eu văd viața cu optimism. Am văzut atâta moarte și boală în familia mea și în viața mea, încât am devenit foarte optimistă.

El nu este așa, de aceea nu am văzut vreun viitor, pentru că dacă unul este trist, iar altul este fericit, ce facem? Stau să te fac pe tine fericit, dacă eu am o zi proasta, ce facem?”, a spus Angie Moisescu despre relația cu Bogdan de la Insula iubirii.