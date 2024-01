„Nu m-a întrebat niciodată ce salariu îi fac”. Manea dezvăluie relația cu Radu Drăgușin și câte milioane de euro a câștigat după transferul la Tottenham

Florin Manea a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici în cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA. Agentul FIFA a oferit detalii exclusive despre

Care este relația dintre Radu Drăgușin și Florin Manea. Ce sumă de bani a câștigat agentul fotbalistului

Florin Manea a dezvăluit cum decurge relația dintre el și din punct de vedere profesional și ce comision uriaș a încasat de pe urma trecerii de la Genoa la Spurs.

„Este o plăcere să lucrezi cu el. Îți dau un detaliu. Nu m-a întrebat niciodată cât îi fac salariul. Normal că i le-am comunicat sumele și de la Bayern și de peste tot. Mi-a zis Florin știu că o să îmi faci cât mai bine pentru mine și eu o să aleg sportiv.

Mi-a rămas o chestie de la impresarul lui van Nistelrooy. Cică ‘Florine voi românii vreți banii înainte să jucați. Fă carieră, concentrează-te să faci carieră și ia vezi, faci bani?’ Și i-am zis lui Radu hai să facem carieră, să nu ne gândim la bani. Când faci carieră e normal să fii remunerat.

Eu am de la început un deal cu el. De fapt cu majoritatea jucătorilor mei l-am avut. Pun totul pe masă. Ăsta e comisionul meu, asta iei tu, e totul ok? Nu am ascuns niciodată cât iau. Comisionul meu îl are pe mail.

(n.r. – câți bani ai câștigat tu?) Mulți bani. Nu pot să spun sumele. (n.r. – e adevărat că partea ta e 4-5 milioane de euro?) Da. P-acolo. Spre 4 milioane. Partea mea banii mei, în afară de parteneri. Am luat și de la Tottenham și de la Genoa.

E o sumă care îți schimbă viața. Am mai avut bani, dar nu așa mulți deodată. Am văzut o emisiune în care cineva spunea că iau 4 milioane și el 3 milioane. Păi eu iau 4 milioane în 6 ani. Ia vezi cât ia jucătorul în 6 ani.

(n.r. – iei și din salariul jucătorului?) N-am nicio treabă. Că iau 2 milioane acum și că restul se împart câte 300 de mii în șase ani, e altceva. Dar e o sumă pe 6 ani.

După noile reguli, care nu s-au implementat, tu ai voie să iei 10% de la echipa care vinde și 5% de la echipa care cumpără. Ia gândește-te, la 31 de milioane. Ăia sunt banii.

Eu am reuși să scot un comision mai mare și niște detalii pentru Radu care au fost diferite față de prima ofertă de la Tottenham, dar cam ăsta e procentajul. N-am luat 20 de milioane cum lua Mino Raiola la un transfer de 50 de milioane”, a dezvăluit Florin Manea, în excluisivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, care se vede luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe .

