Dan Petrescu, supărat înainte de CFR Cluj – Sepsi: „Eram atacat trei luni dacă pierdeam de două ori cu 5-0!”

CFR Cluj joacă luni, în etapa a 14-a din SuperLiga, cu Sepsi. Desigur, cu un moral excelent după acel , care îi conferă șanse de a accede în primăvara Conference League. Pentru Dan Petrescu însă, . Și, spune el, pentru moment vrea punctele cu echipa lui Bergodi. Pentru a se apropia de primul obiectiv, securizarea play-off-ului.

Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj – Sepsi: ”Statistica nu joacă”

CFR Cluj și Sepsi au jucat deja în această stagiune, în . Partidă câștigată cu 2-1 de echipa din Sfântu Gheorghe, care a izbutit să întoarcă rezultatul după ce campioana deschisese scorul în minutul 2.

Pentru Dan Petrescu însă, meciul de luni nu reprezintă prilej de revanșă. ”Întrebarea aceasta cu revanșa nu mi-a plăcut niciodată. Sunt foarte multe meciuri jucate de-a lungul timpului cu multe dintre echipe. Nu avem nicio revanșă de luat.

Sper să facem un meci bun, mai ales că venim după multe meciuri, în campionat și Europa. Jocuri cu intensitate din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental.

Ne-au solicitat aceste meciuri cu Slavia, dar ne-au oferit și cele șase puncte”, spune Petrescu.

El a relevat faptul că doar duminocă echipa sa a avut antrenament în formula completă. Și speră să-și vadă jucătorii recuperați fizic și mental după jocul de joi. Mai cu seamă că adversarul este foarte puternic. Chiar dacă istoricul întâlnirilor directe este favorabil campioanei.

”Ne așteaptă un meci foarte greu, s-a văzut și în Supercupă acest lucru. Statistica nu joacă. În opinia mea, și cred că toți antrenorii din lume sunt de acord, niciun meci nu seamănă cu altul.

Se poate întâmpla orice și suntem conștienți de acest lucru. Mai ales că cei de la Sepsi nu au doar un prim 11 foarte bun, ci 22, au dubluri pe posturi. Și îi văd și pe ei la finalul sezonului regular în play-off”, a precizat Petrescu.

Dan Petrescu crede că ”toate echipele din play-off se vor bate pentru titlu”

Întrebat despre lupta pentru titlu, în contextul în care Farul arată o constanță deosebită, Petrescu spune că, pentru moment, își propune să securizeze prezența în play-off. Și că, în opinia sa, lupta urmează să fie diferită față de stagiunile trecute.

”În primul rând, noi trebuie să ajungem în play-off. Precum toate echipele care vizează acest obiectiv. În afara Farului și a lui Rapid, care nu cred că mai pot pierde cursa.

Mai apoi, cele șase echipe care cred eu că vor ajunge acolo se vor bate pentru titlu. Nu o să mai fie ca până acum, cu doar trei care își vor disputa campionatul. Toate își vor dori să se impună, chiar dacă nu vor dori să spună”, a afirmat tehnicianul.

El consideră că sarcina clujenilor de a bifa un nou titlu este mai dificilă acum. Și că, în plus, noul format al Cupei i-a făcut pe clujeni să-și schimbe strategia. ”E foarte-foarte greu în momentul acesta. Pentru că noi în continuare jucăm în Europa. Și mai avem meciurile din Cupă. Care au venit așa. Trei meciuri.

Noi eram obișnuiți cu un singur meci. Ieșeam din primul tur și nu ne mai concentram deloc pe Cupă. Dar așa, dacă tot participăm, încercăm să ajungem cât mai sus”, a precizat Petrescu.

Primăvara europeană, un bonus pentru CFR Cluj

Succesele cu Slavia îi oferă lui CFR Cluj șanse reale la calificarea în primăvara europeană. Un obiectiv care a fost rostit, explicit, de patronul Neluțu Varga, după eșecul cu Sivasspor. În perioada în care s-a vorbit despre plecarea tehnicianului.

Dan Petrescu spune însă că ieșirea din grupe nu reprezintă un obiectiv pentru el. ”De când am venit la CFR, am spus-o mereu, obiectivul meu a fost să iau campionatul și să merg în grupe.

Fiecare este liber să spună ce dorește. Obiectivul este specificat și în contract. Să iau campionatul, și am reușit în fiecare an. Să mergem în grupe, și am izbutit în fiecare an.

Dacă ne vom califica în primăvvara europeană, este un bonus. Dacă obiectivele s-au schimbat între timp, asta este. Eu nu am în contract bonus pentru o asemenea performanță, ci doar pentru grupe și câștigarea campionatului.

Suntem acum în cărți, dar, din păcate, rezultatul cu Sivasspor nu ne-a ajutat. Dacă se termina egal, aveam șanse mult mai mari.

Tot la mâna noastră suntem. Dacă vom câștiga un meci, 100% suntem în primăvară”, a spus Petrescu.

”La unele meciuri se face nuntă, iar la altele înmormântare”

Dan Petrescu a ținut să precizeze că relația cu patronul este una foarte bună. Și că nu consideră că acesta și-a schimbat discursul vorbind despre ieșirea echipei din grupe.

”Eu cu patronul am vorbit tot timpul. Nu am avut niciodată discuții în contradictoriu. S-au mai băgat alte personaje, dar eu, personal, n-am avut cu el vreo discuție. Nici după meciul cu Argeș, nici înainte.

Din acest motiv sunt eu supărat. Că la unele meciuri se face nuntă, iar la altele înmormântare. N-avem timp. Poate doar la final. Dacă luăm campionatul, atunci să facem. Până atunci, să mergem liniștiți pe drumul nostru.

Fiecare să-și vadă de meseria lui, și să fim lăsați în pace cei de la Cluj. Pentru că de când sunt aici nu au fost probleme.

Oricine mai pierde pe planeta asta. Real a pierdut 0-4 cu FC Barcelona acasă. Ancelotti a fost criticat, dar a trecut peste. Același lucru încerc și eu ”, a precizat ”Bursucul”.

Dan Petrescu, solidar cu Nicolae Dică: ”Vă dați seama dacă pierdeam noi de două ori cu 5-0 ce era acum”

În aceeași notă, Dan Petrescu a fost întrebat dacă este solidar cu Nicolae Dică, antrenorul FCSB, care a fost ținta mai multor atacuri după dublul 0-5 cu Silkeborg.

”Despre alți antrenori vorbesc numai de bine. Nici nu-mi place să iau la mișto pe nimeni. Vă dați seama dacă pierdeam noi de două ori cu 5-0 ce era acum. Trei luni aveau ce să scrie.

Trei luni eram atacați. Mai ales eu. Ei de-abia așteptau să pierdem. Și se roagă să pierdem, sunt convins, mulți. Doar că eu n-am fost niciodată rău cu nimeni. De ce să fiu acum?

Eu respect toți antrenorii, îi laud mereu. Dacă alți antrenori își mai dau cu părerea negativ despre mine, este părerea lor, o respectăm și mergem înainte”, a precizat Petrescu.

Situația jucătorilor accidentați de la CFR Cluj

În ceea ce privește jucătorii cu probleme medicale, Petrescu spune că un verdict final în ceea ce-l privește pe Ciprian Deac, care a evoluat o repriză cu Slavia, o va lua după antrenamentul de astăzi. În schimb, pe Burcă nu vrea să-l forțeze.

”Deac? Vedem la antrenamentul de astăzi. Burcă, ați văzut, l-am pus pe bancă. Dar l-am pus mai mult așa…Până nu este mâna aceea bine n-aș vrea să riscăm, pentru că poate să fie mai rău.

Dar în momentul în care o să fie 100% bine, va intra și pe teren”, a spus Petrescu. Fără însă să ofere detalii și despre Bordeianu.