Nu se sperie de Compagno la FCU Craiova – FCSB: “Să dea banii”. Video

FC U Craiova 1948 vrea să spargă gheața împotriva FCSB-ului și să câștige primul meci după revenirea în SuperLiga. Oltenii vor fi susținuți de un stadion arhiplin la Târgu-Jiu.

FC U Craiova 1948 vrea să își vândă scump pielea cu FCSB: „Pregătim acest derby cât de bine putem”

Antrenorul Florin Drăgan a analizat duelul cu FCSB la o coferința de presă: „Începem cu o partidă extrem de dificilă, poate cea mai bună echipă din România la acest moment. Îi respectăm, dar Craiova formează un grup serios, o echipă competitivă”.

cu mai multe zile înainte: „Suntem motivați și vom juca pe un stadion plin și sperăm să câștigăm. Jucăm în a doua noastră casă. Oamenii ne iubesc la Târgu-Jiu și am avut rezultate bune acolo. Sperăm să începem cu dreptul. Noi suntem Craiova și pregătim acest derby cât de bine putem”.

Drăgan se bucură că golgheterul FCSB va rămâne pe bancă și e încrezător înainte de debutul în noul sezon: „Obiectivul e clasarea în play-off. Acesta a fost și anul trecut. Am fost foarte aproape și am dori să reușim. Nu mi-aș dori să intre Compagno, e un jucător bun. FCSB, CFR Cluj, Craiova, probabil Rapid. Nu știu dacă ne bucurăm de revenirea lui Dinamo, dar e un derby în plus”.

Căpitanul Vlad Achim visează departe: „De ce să nu se poată și titlul?!”

Vlad Achim e convins că o victorie cu FCSB le-ar da aripi: „Starea de spirit e una bună. Așteptăm cu nerăbdare începutul de campionat și e un meci plăcut și pentru noi și pentru spectatori. Și împotriva FCSB-ului am avut meciuri bune, chiar dacă nu am câștigat. Sper să reușim de data asta.

Ar crea o stare de euforie, ne-ar da speranțe mari pentru îndeplinirea obiectivului. Eu zic că avem o echipă care are continuitate de ceva timp, experiența a crescut, valoare este, de ce să nu se poată și titlul? E mult până acolo, dar de ce să nu sperăm! Pot să spun că am avut responsabilitate și anul trecut. Am fost cel mai în vârstă jucător și nu cred că va fi o problemă pentru mine”.

Jucătorul a comentat declarațiile optimiste ale lui Adrian Mititelu și situația ciudată a lui Compagno: „E foarte încrezător, a vorbit mereu frumos de noi și are așteptări foarte mari. Dacă ne dă banii, poate să joace din partea mea! Farul și FCSB cred că sunt primele două pe care le văd la titlu”.

Achim nu crede într-o : „Nu se știe niciodată ce va fi. Asta aleg cei care conduc această echipă. Cred că e foarte greu să se întâmple acest lucru”.

Yassine Bahassa e gata să facă spectacol în derby-ul cu FCSB: „Vreau să joc fotbal”

Yassine Bahassa e și el optimist și a vorbit despre absențele lui Bauza și Compagno: „E un lucru bun că stadionul va fi plin și sper să fac un meci bun. Bineînțeles că ne gândim și la titlu. Momentan e prioritar acest meci de campionat și apoi vom vedea ușor, ușor”.

Asta e situația, Bauza e accidentat. E un jucător important, dar sperăm să ne descurcăm și fără el. Compagno știu că nu va juca. Pe mine nu mă interesează banii, eu vreau să joc fotbal”.