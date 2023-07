Peluza Sud Craiova, mesaj surprinzător: „Să fie o singură echipă!”

, dar și echipei deținute de Mihai Rotaru. Liderul Peluzei Sud își dorește ca în Craiova să fie o singură echipă, iar ultrașii să fie parte din acționariat, la fel ca la Dinamo.

Andrei Preda exclude posibilitatea ca Peluza Sud să susțină Universitatea Craiova, însă propune o variantă surprinzătoare

Andrei Preda s-a întâlnit cu mâna dreaptă a lui Mihai Rotaru, însă nu există posibilitatea unei înțelegeri între cele două părți: „Vreau să lămuresc povestea cu Milică (n.r. porecla lui Emil Pieleanu). Eu nici nu știu care e numele lui real din buletin.

Ne știm din 2014, când am vrut să-l bat. L-am alergat, eu eram cu FC U, el era cu CS U. Atunci, mi-a zis că el a venit pentru bani la clubul lui Rotaru și că nu e legat sufletește”, a surprins „Gogoașă” la .

a dezvăluit și care au fost subiectele de discuție de la întâlnire: „Ne-am mai întâlnit de-a lungul timpului în oraș, am mai băut câte o cafea cu el și chiar cu jucători de-ai lui Rotaru. Pozele acelea sunt cam de o lună, chiar o lună și jumătate. Eu am discutat despre ce am făcut eu prin Anglia, el mi-a zis că vor să îi aducă pe Mitriță și pe Băluță, că vor să se bată la titlu”.

Andrei Preda are o dorință arzătoare: „În Craiova să fie o singură echipă”

„Gogoașă” a vrut însă să pună capăt oricăror speculații: „Nu am negociat deloc ca eu sau Peluza Sud să se alăture celor de la CS U. Eu vorbesc acum în nume propriu. Vă spun acum și vreau să scrieți cu litere mari. Eu, Gogoașă, niciodată nu o să mă duc la CS U!

Și nici Peluza Sud nu va merge niciodată la CS U. Asta ca să fie clar pentru toată lumea. Ce se va întâmpla cu galeria, va fi anunțat ulterior, nu vreau eu să mă bag. Eu vreau ca în Craiova să fie o singură echipă, nu două ca acum”.

Ultrasul propune ca primăria , iar galeria să intre de asemenea în acționariat: „Să se facă o societate nouă, să preia ambele societăți existente, ale lui Mititelu și Rotaru. Peluza Sud să aibă 10 la sută, Primăria să aibă 10-15 la sută, să fie un investitor puternic, dar care să nu fie majoritar. Noi susținem această variantă, dar nu cu Mititelu finanțator!”.

Andrei Preda nu ar accepta ca Mihai Rotaru să aibă ultimul cuvânt: „Rotaru? El nu m-ar deranja dacă ar fi investitorul, dar să nu fie nici el majoritar. Aceasta e soluția cea mai bună la Craiova și sper că toți oamenii implicați vor înțelege asta pentru a fi liniște în oraș”.

Peluza Sud ar putea să nu o mai susțină pe FC U Craiova 1948

FC U Craiova 1948 ar putea pierde susținerea Peluzei Sud 1997, însă Adrian Mititelu nu crede în această variantă:„Am auzit și eu fel și de fel de afirmații de acest gen, că galeria nu va mai veni la niciun meci și chiar că se desființează. Totuși, e greu ca Peluza Sud să abandoneze echipa. Băieții de acolo au venit încă de la reînființare. Au fost prin coclauri, la greu. Acum, când suntem puternici.

Avem o bază ultramodernă, un lot foarte bun. E o chestiune politică asta cu palmaresul și nu are nicio acoperire, dar nu am ce să facă. Suntem ca FCSB, 90 la sută din fani sunt alături de FCSB. Nu pot fi prostiți. Ce spune până la urmă decizia? Calitatea de succesor al lor nu ne-o ia nimeni. Se referă strict la patrimoniu. Badea și cu ăștia au făcut desprinderea. Noi suntem succesorii acelei echipe”.