Nuami Dinescu, critici pentru investitorii de la Imperiul Leilor. Ce a revoltat-o pe Tanța: „Mi-e silă de voi, oameni cu bani”

Nuami Dinescu, cunoscută mai ales pentru rolul de „Tanța” din emisiunea în care apărea alături de Teo Trandafir, a criticat emisiunea Imperiul Leilor.

Ce a nemulțumit-o pe actriță în cadrul emisiunii de la Pro TV este o poveste spusă de leul . Acesta a explicat că a avut o pisică ce a murit, fiind lovită de mașină.

Investitorul de la show-ul TV a explicat că a primit o pisică în dar, lucru care a stârnit multe dezbateri în familia lui, referitoare la cine îi va purta de grijă animalului. Când aceștia se certau, pisica a găsit o scăpare din casă și a fugit în stradă, ea fiind călcată de o mașină.

”Noi de curând am avut o pisică ce s-a sinucis. De ziua mea, cineva mi-a făcut cadou o pisică, am ținut-o o zi două, în a treia zi a început cearta între noi – cine are grijă de ea.

Și la un moment dat a fost deschisă ușa spre stradă, pisica a fugit sub o mașină și a murit. Deci s-a sinucis!”, a povestit Wargha Enayati.

Nuami Dinescu a fost extrem de nemulțumită de felul în care a fost pusă problema, criticând lipsa de sensibilitatea a leului, dar și a tuturor celor prezenți acolo.

Tanța, nemulțumită de leii de la Pro TV: „Doamna de la Mussete și ăla micu, milionarul vieții”

Conform actriței, Wargha Enayati nu a dat dovadă de empatie prin povestea spusă în acest fel, acuzând pisica de sinucidere, dar aceasta nu a avut cuvinte mai bune de spus nici despre ceilalți din platou, inclusiv despre cei doi concurenți.

„A povestit asta fără pic de empatie, cum amărâta aia de pisică a murit. Doamna de la Mussete și ăla micu, milionarul vieții, Dobrincu, râd. Pur și simplu. Sincer, mi s-a făcut greață.

Nu, nu a investit nimeni, ăsta, proprietarul de clinică bătea câmpii la final despre cum vrea el să creeze dragoste pentru și între oameni. Mi-e silă de voi, oameni cu bani, dar lipsiți de empatie și inima”, a scris Nuami Dinescu pe rețelele de socializare.

Radu Anghel și Alexandru Eremia sunt cei doi afaceriști care au venit la cu propunerea unui hotel de lux pentru pisici, dar și un salon de înfrumusețare pentru aceste animăluțe. Ideea lor de afacere a fost respinsă.