Numai Raluca Bădulescu putea avea o astfel de apariție! Cu ce s-a delectat vedeta într-o limuzină

Raluca Bădulescu este într-o formă de zile mari, iar asta o transmite atât în imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare cât și în aparițiile sale televizate.

Raluca Bădulescu, divă înnebunită după covrigi

Cea mai carismatică și nebunatică jurată de la Bravo, ai stil nu și-a dezamăgit publicul nici de data asta. Vedeta a fost invitata lui Sergiu Negoțiu-Pilof în cadrul rubricii „Test de vedetă” de la Teo Show, reportajul filmându-se de data aceasta într-o limuzină închiriată special de

Cum unei dive ca Ralu îi șade bine într-o limuzină, aceasta a fost ”pe lux”, asortându-și jacheta aurie cu cizmele și nelipsitele bijuterii pe care doar ea știe să le poarte.

Vedeta a mărturisit că niciodată nu a urcat într-o limuzină, iar prima ei plimbare cu una va rămâne cu siguranță în memoria ei pentru totdeauna. În ciuda contextului luxuriant, jurata de la Bravo, ai stil a consumat șampanie pentru copii și… atenție, covrigi!

Dacă în mod normal starurile care circulă cu limuzinele consumă doar antreuri fine și vinuri scumpe, Raluca nu s-a dezis de poftele sale de zi cu zi. Se știe că este înnebunită după covrigi, iar când Sergiu a sosit cu ei în mașină a fost extrem de încântată: „Nu cred așa ceva!”.

Bădulescu a făcut mici confesiuni despre viața ei. A declarat că de când se știa ea: are doar 47 de kilograme!

„Am 47 de kilograme”

„Cică nu e bine iar că am slăbit prea mult. Am 47 de kilograme. Am avut 130 de pe vremuri. Slăbisem pe la 50 și ceva.

Nu am scăzut sub 55. Am stat câțiva ani la 60. Apoi m-am prostit. Am ajuns după aceea la 80. Nu am avut niciodată cu 4 în față”, a declarat Raluca, fiind chiar și ea surprinsă de faptul că a slăbit atât de mult.

Vedeta Kanal D a vorbit și despre relația cu soțul ei, Florin. Rugată să se descrie ca parteneră de cuplu, fashionista a zis că nu este nici pe departe vreo fire geloasă. „Geloasă, teroristă nu sunt. Romantică, niciodată. Nu sunt nici orgolioasă”, a completat aceasta.