Ce nume grele propune PSD-ul pentru cabinetele obținute. Rafila, Dâncu, Grindeanu și surpriza de la Ministerul Muncii

Intrarea Partidului Social-Democrat la guvernare a fost analizată îndelung de oamenii lui Marcel Ciolacu. Aceștia au ezitat în primă fază după care au mers la negocieri și au obținut cele mai multe ministere din coaliție. În ultima ședință a formațiunii s-au vehiculat deja primele nume.

Astfel, social-democrații n-au stat pe gânduri și au transmis că vor să arunce în luptă oameni experimentați din partid, oameni care au mai condus astfel de instituții.

Ce nume grele a propus PSD-ul pentru cabinetele obținute

Mai exact, PSD și-a legat întreg calculul de o ecuație cât se poate de simplă. Reprezentanții partidului s-au pus la masă cu liberalii și au explicat că nici nu concep să primească Justiția. Au motivat prin problemele pe care le-au avut în trecut în acest cabinet.

Scăpați de temerea cea mai mare, pesediștii au ridicat mâna și au strigat „all in” pentru Ministerul Sănătății. Culmea, nici în echipă cu USR, liberalii n-au vrut să audă de această instituție.

Speriați de pandemia de coronavirus și convinși că partenerii au oameni mai buni, dar care își pot fărâma soclul din cauza COVID-19, cei din PNL au acceptat variantele Vlad Voiculescu, apoi Ioana Mihăilă.

Interimatul a fost asigurat de UDMR și, în cele din urmă, Sănătatea va fi preluată de locomotiva social democraților în alegerile legislative. Alexandru Rafila este omul pe care PSD-ul îl vrea în fruntea ministerului și cel de care se leagă multe speranțe ale formațiunii.

Ce spunea Alexandru Rafila despre raportările Ministerului Sănătății

Interesant este că, la începutul anului, Alexandru Rafila a avut un schimb dur de replici cu Vlad Voiculescu. Fostul reprezentant al României la OMS a atacat Ministerul Sănătăţii despre care a spus că nu se implică în gândirea unei strategii de testare COVID care să aducă cifrele aproape de cele reale.

Rafila a atras atenția și că peste tot în lume numărul bolnavilor creşte, doar la noi scade. Critica a venit în luna ianuarie, dar este cât se poate de actuală. România raportează de la zi la zi din ce în ce mai puține cazuri de infectare.

Mai mult decât atât, într-un interviu exploziv realizat de FANATIK, .

„Este clar că a devenit o practică alocarea cazurilor pentru a se nivela curba și a se liniști populația. Dacă mutăm decesele acestea pe octombrie, vedem că am avut zile cu mult peste 600 de morți.

Prognoza este pe mai multe decese în această perioadă doar ca să niveleze curba, ca nu cumva să iasă poporul în stradă ca în Brazilia și să-i acuze de crime împotriva umanității pentru că oamenii ăștia au murit din motive preventibile care țineau de obligația constituțională a statului român”, a declarat, pentru FANATIK, Octavian Jurma.

Cine va conduce Ministerul Apărării

. Cu toate acestea, în urma negocierilor, PSD a reușit să obțină instituția. Social democrații îl propun pe senatorul Vasile Dîncu.

Tras la un moment dat pe o linie moartă în interiorul formațiunii, acesta a revenit puternic după ce Liviu Dragnea a ajuns la închisoare și Viorica Dăncilă a pierdut alegerile prezidențiale. Și-a reconsolidat poziția, dar nu a scăpat de critici.

De altfel, mai mulți lideri locali n-ar vrea ca Dîncu să ajungă ministrul Apărării și i-au reproșat acestuia fuga de responsabilitate din trecut și chiar pactul cu Dragnea și poziția deținută în cabinetul de tehnocrați condus de Dacian Cioloș.

Un fost premier pentru Transporturi

Deputatul Sorin Grindeanu este vizat pentru Ministerul Transporturilor, o instituție care a trecut prin multe cât timp a fost condusă de USR. Contestat de sindicate, Cătălin Drulă a avut partea lui de susținători și nu puțini l-au considerat cel mai bun ministru de după momentul decembrie 1989.

Sorin Grindeanu nu este nici el cel mai iubit reprezentant al social democraților. Revenit în PSD după ce a fost exclus de Liviu Dragnea și privit cu suspiciune în urma îndepărtării din poziția de premier, Grindeanu ar urma chiar să aibă un rol dublu și să dețină și poziția de vicepremier.

I s-a reproșat în tot acest timp lipsa de performanță electorală, dar și implicările din afara partidului. Inclusiv armele întoarse împotriva lui Dragnea n-au picat prea bine în interiorul partidului.

Gabriela Firea, marea surpriză de la Ministerul Muncii

Adrian Chesnoiu ar urma să preia Ministerul Agriculturii, în timp ce pentru funcția de ministru al finanțelor au fost vehiculate două nume. Adrian Câciu sau Leonardo Badea ar intra în calcule.

Surpriza a venit de la Ministerul Muncii, instituție pe care ar urma să o conducă Gabriela Firea. Culmea, fostul primar al Bucureștiului a transmis în urmă cu doar câteva zile că sunt în partid alți oameni mult mai experimentați pentru această funcție.

Între timp, soția lui Florentin Pandele pare că s-a răzgândit și este gata să preia un minister dificil. De remarcat că Gabriela Firea nu a ezitat și a transmis că este interesată mai degrabă de o nouă candidatură la Primăria Bucureștiului.

„Mi-aş dori în trei ani să candidez din nou la Primăria Capitalei, dacă voi fi sănătoasă. Cât priveşte portofoliile, în funcţie de ce vor decide colegii mei social-democraţi în următoarele şedinţe, dacă pot fi utilă undeva, discutăm, dar nu îmi doresc în mod pragmatic sau esenţial acest lucru.

Este un minister foarte greu. Cred că am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine. Eu cred că orice om, dar mai ales om politic, trebuie să se cunoască bine şi să aibă şi simţul ridicolului. Să ştie unde este potrivit, unde nu este potrivit.

Eu consider că în echipa social-democrată am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest domeniu. Sunt şi eu membru al Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială a Senatului, dar cred că în acest domeniu mai am multe de învăţat”, a zis Gabriela Firea la România TV.