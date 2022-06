Nuntă în familia Chefi la cuțite! Robert Vasiliu s-a căsătorit cu aleasa inimii sale

Un fost concurent de la emisiunea Chefi la cuțite s-a căsătorit! Acesta și-a unit destinele cu aleasa inimii sale.

Nuntă în familia Chefi la cuțite! Cine s-a căsătorit

Robert Vasiliu de la Chefi la cuțite s-a căsătorit cu iubita lui, Eleodora. Cei doi au spus „DA” și sunt acum oficial căsătoriți.

Anunțul a fost făcut de cei doi pe rețelele de socializare, unde au postat și .

Mirii au adoptat ținute clasice pentru ziua nunții lor, mireasa având o rochie albă, decoltată și părul făcut bucle.

Mirele, Ragnar, așa cum era el numit în cadrul emisiunii , a ales un costum negru și o cămașă albă, fiind „asortat” cu înfățișarea sa de viking căreia i-a rămas fidel chiar și acum.

”Pentru o eternitate.”, a fost mesajul postat de Robert Vasiliu pe rețelele de socializare.

Cine este Robert Vasiliu de la Chefi la cuțite

Robert Vasiliu și iubita lui sunt împreună de doi ani, iar acum au decis să facă pasul cel mare.

Pe rețelele de socializare, acesta își declara dragostea pentru Eleodora, cea care i-a furat iremediabil inima și care i-a devenit soție.

”Nici mai mult nici mai puțin… 1 an! 1 an prin de iubire, fericire, respect, sprijin! A trecut așa de repede, dar atât de frumos.

Am găsit liniștea într-o gălăgie atât de asurzitoare, am găsit sprijinul când m-am așteptat mai puțin, am găsit înțelegerea atunci când am avut nevoie de ea!

Toate acestea datorită ție! Te iubesc din suflet! ”, scria fostul concurent pe contul de Instagram cu ocazia aniversării lor de un an.

Robert Vasiliu este de profesie bucătar și a fost unul dintre participanții sezonului opt al faimoasei emisiuni Chefi la cuțite.

Acesta și-a câștigat porecla de Rgnar datorită înfățișării sale, cu barba lungă și părul roșcat. Deși voia să meargă în echipa lui Sorin Bontea, a fost ales de Cătălin Scărlătescu.