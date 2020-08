Nuntă în showbiz! Oana Radu s-a măritat cu antrenorul ei de fitness, la nici un an de la moartea fostului iubit. Imagini de la cununia civilă

Oana Radu a spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă la nici măcar un an de la moartea fostului ei iubit, Alin, incendiat în luna septembrie 2019 într-o scară de bloc din Craiova de către un bărbat cu deficiențe mintale.

Oana Radu s-a căsătorit cu Cătălin, bărbatul care a ajutat-o să slăbească

Vedeta a suferit foarte mult după moartea fostului iubit, dar durerea i-a fost alinată după câteva luni de antrenorul ei de fitness, Cătălin, cu care s-a și căsătorit.

La cununia civilă care a avut loc la Craiova au fost mirii și câțiva apropiați. Oana a declarat că „Da”-ul de azi este pentru toată viața, având de gând să continue până la moarte alături de actualul partener.

„Eram extrem de nefericită, plină de datorii, frustrări și extrem de neserioasă cu mine și cu cei din jurul meu. Îmi dau seama câte lucruri bune a trezit în mine și cât de mult m-a schimbat. M-a învățat să trăiesc sănătos și să îmi iubesc corpul. Aproape că m-a făcut să iubesc sportul. Mi-a schimbat de două ori viața!

Prima oară când am slăbit tot datorită lui, și acum! M-a ajutat să scap aproape total de atacurile de panică și frici. M-a învățat să fiu serioasă și să îmi țin cuvântul față de oamenii din jurul meu. M-a învățat să îmi respect și să îmi prețuiesc familia dar și pe cei apropiați”, a mărturisit Oana Radu.

„Am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut sau am pierdut”

„Sunt foarte fericită alături de tine! Atât de fericită cum nu mi-am imaginat că pot merită vreodată! Atât de fericită încât nu mă gândesc decât la prezent.

Sunt sigură că viitorul vine cu ceea ce este întotdeauna mai bun pentru noi, și am învățat să nu regret nimic din ceea ce nu am avut, sau am pierdut.. Nu este un păcat să te îndrăgostești, nu este un păcat să îți asumi, este în schimb un mare păcat să judeci!”, a mai transmis cântăreața, concurentă la Bravo, ai stil Celebrities.

