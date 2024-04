Nuntă mare în showbiz-ul românesc! Una din cele mai frumoase vedete s-a scăpat despre planul secret

Încă o nuntă se anunță în showbiz, după mult așteptata căsătorie dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman! Una din cele mai frumoase vedete de la noi are de gând să pășească în fața altarului, poate chiar anul ăsta, la brațul iubitului ei.

Încă o nuntă se anunță în showbiz! Valerie Lungu are de gând să facă anul ăsta cununia religioasă cu iubitul ei

Este vorba despre una din cele mai cunoscute influencerițe din România, fostă concurentă în show-ul de la Kanal D. , care are peste 900.000 de urmăritori pe Instagram, a făcut câteva confesiuni în exclusivitate pentru FANATIK despre noutățile din viața ei și relația pe care o are cu influencerul Alex Gilka. Am putea avea, în curând, așadar, încă o nuntă în showbiz, cu toate că influencerița nu insistă să facă mare tam-tam pe tema asta.

Peste 900.000 de urmăritori pe Instagram! Cum i-ai adunat?

– Cred că secretul e să fii profesionist în ceea ce faci și să-ți placă, sincer. Să nu faci asta pentru că e muncă și să postezi doar de dragul de a posta. Eu nu fac chestia asta, de aia probabil nici nu sunt atât de des pe Instagram, pentru că atunci când postez vreau să rămână o memorie acolo, în sufletul oamenilor.

Faci milionul de lei sau euro din influencing, din reclame?

– Mai am până atunci!

Mai ai mult sau mai e puțin până devii milionăreasă?

– Cum o fi, acuma… Mai am, mai am. Niciodată nu o să fie destul, dar partea asta cu banii. Am realizat că nu e totul în viață despre bani, asta trebuie să înțelegem.

Valerie: „Sunt foarte multe chestii pe care nu le spun legate de alți colegi de-ai mei”. Influencerița s-ar duce în munți cu mama ei în cazul extinderii războiului din Ucraina

Sunt chestii pe care vrei să le postezi și renunți în ultima clipă? Uite, dacă ai ceva pe limbă și ții neapărat să zici, cum te abții? Bănuiesc că ai și tu uneori instinctul de a spune ceva ce nu e pe placul tău…

– Cred că vorbesc cu iubitul meu, mă consult cu managerul meu, cred că asta se întâmplă. Chiar mă abțin. Sunt foarte multe chestii pe care nu le spun legate de alți colegi de-ai mei de breaslă, poate alte branduri, poate prieteni de-ai mei sau cineva din online. Sau poate fi vorba despre cineva din viața mea personală, păstrez foarte mult în secret. Sunt multe lucruri pe care nu le spun. Încerc să fiu cât mai privată în ultima perioadă.

Fiind din Republica Moldova, v-a fost teamă de războiul din Ucraina? Cum trăiesc ai tăi situația de la graniță?

– Nu a fost chiar așa teamă, pentru că mama stă mai mult în București, mai pleacă din când în când de acasă, dar în mod normal este doar mama, deci ea poate să vină aici oricând, oricum, nu mă stresează absolut deloc. Dacă vine, nu știu, la un moment dat o să plecăm în munți și asta e! Ne luăm o căsuță acolo cel mai bine. Așa mai scăpăm și noi de civilizație.

Vedeta, afacere la secret cu iubitul ei

Care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o recent sau ești mai degrabă cuminte, la locul tău?

– Nu prea sunt vreo fată nebunatică, așa. Sunt mai liniștită, mai chibzuită, mă țin de ale mele. Nu am făcut lucruri foarte wow, sunt destul de calmă de fire.

Te vezi ieșind din zona de online? Actorie, ceva? Mulți influenceri au început să joace în filme

– Eu, făcând facultatea de actorie și jucând deja un an la teatru știu cu ce se mănâncă și ce se întâmplă. Cumva, am plecat din zona asta, m-am dus mai mult în zona business. Eu și iubitul meu avem o afacere acum împreună, pe care o dezvoltăm…

Ce afacere?

– O afacere, nu contează! S-a lansat, dar nu vorbim despre asta. Este ceva mai mult în offline decât în online. Bine, tot facem vânzări în online, dar nu ne afișăm pe direcția asta, pentru că nu vreau neapărat să intre cineva și să-mi numere banii și să-mi calculeze ce fac și cum fac. Țin această parte a vieții mele mai ascunsă, deși oamenii trebuie să știe că n-o să fac toată viața doar online.

Se lasă cu încă o nuntă în showbiz? Lungu: „Cred că o să facem doar cununia religioasă anul ăsta”

Te vezi mireasă? Am văzut pe Instagram că te înțelegi destul de bine cu Alex. Vă bate gândul să faci pasul cel mare?

– Da, o să ne căsătorim la un moment dat, nu știu dacă anul ăsta sau la anul. Momentan, suntem în decizii, pentru că suntem și cu casa și sunt foarte multe pe capul nostru și să facem și o nuntă e destul de costisitor. Cred că o să facem doar cununia religioasă anul ăsta și, în câțiva ani, facem și nunta. Nu suntem neapărat foarte încântați de acest aspect.

Ce faceți de Paște? Aveți ceva schițat?

– Nu avem ceva schițat de Paște. Cred că o să plecăm undeva în Italia, într-o vacanță, încă nu știu. Vrem să fim doar noi doi și să sărbătorim, așa, în liniște, cum ne place.