O actriță celebră dintr-un serial de la PRO TV s-a despărțit de iubit: „Am mers un an la terapie”

O actriță celebră de la noi s-a despărțit de iubitul ei, iar separarea a fost una destul de dificilă. Vedeta din serialul Vlad, difuzat în trecut la PRO TV, a făcut declarații despre povestea de iubire care s-a încheiat și cum a depășit acest sfârșit de etapă.

O actriță dintr-un serial de succes de la PRO TV s-a despărțit de iubitul ei, după un an de relație

Diana Sar, cunoscută publicului din mai multe filme și seriale românești, a vorbit la Xtra Night Show despre recenta cu care se visa ani buni împreună. Frumoasa actriță a spus că e din nou liberă și că de acum așteaptă buchetele de flori de la admiratorii secreți.

Artista a mai povestit în cadrul emisiunii de la Antena Stars că deși a fost o despărțire neplăcută, de data asta a depășit-o mai bine. În trecut, când a mai suferit decepții în dragoste, Diana Sar a fost chiar și la terapeut.

Vedeta din a mai zis că ședințele la psiholog au fost mai mult pentru liniștea ei sufletească, nu neapărat pentru a depăși eșecurile amoroase.

„Eu m-am despărțit de curând. Am văzut și eu pe internet un tort pe care scria „Felicitări pentru break-up”, așa trebuia să fac și eu.

A fost o perioadă dificilă, dar acum a trecut. Aștept buchetele de flori. Am fost aproape un an împreună și eram chiar aproape de aniversarea noastră. Am scăpat de un cadou”, a declarat celebra actriță

Diana Sar a fost la terapeut în trecut

Diana a completat zicând că e adepta mersului la terapeut, doar că în ultima vreme, pentru că a avut probabil foarte multă treabă, a cam rărit-o cu vizitele la psiholog.

„Am fost în trecut la terapeut. Am învățat niște mecanisme prin care să trec mai ușor prin momentele grele, nu doar prin despărțiri.

Am mers un an și ceva la terapie. Probabil o să reiau, la un moment dat”, a adăugat îndrăgita actriță din Vlad.