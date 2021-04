O cântăreață celebră de la noi a pus mâna pe un miliardar din Taiwan: „Îmi place ce are în cap și în suflet!”

Xonia a făcut dezvăluiri despre relația cu noul ei iubit din America, cu care este împreună de ceva timp și au filmat chiar și un videoclip pentru noua ei piesă, compusă în colaborare cu Akcent. Invitată în platoul „La Măruță”, artista a vorbit despre partenerul ei și despre relația lor.

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” are de gând să plece în SUA vara aceasta, în funcție de cum vor decurge lucrurile în privința pandemiei de Covid-19.

Michael, noul iubit al Xoniei, este miliardar și construiește proprietăți în Los Angeles, după cum a dezvăluit chiar ea în direct. Noul clip video reprezintă prima lor apariție împreună, artista fiind o persoană foarte discretă. P

„O să plec în America în mai-iunie, vom vedea cum decurg lucrurile (…) Pe Michael, iubitul meu, îl știu de mulți ani de zile, și ne știm de cel puțin 8 ani. Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, bineînțeles acolo în Los Angeles, când am fost eu acum mult timp.

Merge la sală, el are grijă de el, îmi place lucrul ăsta foarte mult, se întreține. Cel mai mult îmi place ceea ce are în cap și suflet, lăsând deoparte aspectul fizic.

El este un real estate developer, investitor, el construiește și face, în zona de Los Angeles, mansions, adică niște proprietăți nu obișnuite. În noul meu single împreună cu Akcent, You don’t know my love, avem acolo un mansion la 55 de milioane în care am filmat.

(…) Este prima noastră apariție împreună (n.r. videoclipul muzical) pentru că eu am postat, am fost destul de privată în privința asta, și în continuare sunt privată. Nu am stat să dau pe social media niște lucruri persoanale și videclipul este împreună cu el”, a declarat Xonia la emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Din păcate, părinții Xoniei nu l-au cunoscut pe noul ei partener, însă acest lucru se va întâmpla la un moment dat. În schimb, fratele artistei este bun prieten cu Michael, originar din Taiwan.

„Ai mei nu l-au cunoscut încă pe Michael, dar fratele meu îl cunoaște și e foarte bun prieten cu el, dar acum o să vedem cum o să decurgă lucrurile. Ne înțelegem minunat, foarte, foarte bine și are o familie minunată, sincer. Chiar am vrut să mergem anul ăsta să cunoaștem mai multe rude din partea lui, el este din Taiwan, dar nu cred că putem anul ăsta”, a continuat Xonia.

