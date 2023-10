Fabio Paim . Încă de la vârsta de opt ani, fostul fotbalist și-a părăsit cei patru frați mai mici și mama pentru a merge la academia celor de la Sporting Lisabona. Totuși, povestea lui Fabio Paim în fotbal nu a avut un final fericit.

O carieră distrusă de droguri! Ce s-a ales de jucătorul despre care Ronaldo spunea că e mai bun ca el

Fabio Paim, ajuns la vârsta de 35 de ani, . Mai mult decât atât, Cristiano Ronaldo, cvintuplu Balon de Aur, spunea după transferul la Manchester United în vara lui 2003: „Dacă spuneți că sunt bun, stați să-l vedeți pe el (n.r. Fabio Paim)”.

La vârsta de doar 13 ani, Fabio Paim era atât de bun încât clubul i-a plătit 4.400 de lire sterline pe săptămână, pe lângă bonusul uluitor de 130.000 de lire sterline anual. Până să fie împrumutat la Chelsea, salariul lui Fabio Paim a crescut treptat la 5.000 de lire sterline, 6.000 de lire sterline și 8.000 de lire sterline.

Ajuns pe Stamford Bridge la vârsta de 20 de ani, în vara anului 2008, Fabio Paim avea un salariu de 10.000 de lire sterline săptămânal, plus un bonus anual extrem de consistent. Lumea fotbalului a crezut că fostul mijlocaș dreapta va deveni unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, însă sumele apărute devreme în viața fostului sportiv au atârnat foarte greu.

„Aș fi câștigat Balonul de Aur”. Fabio Paim, o carieră plină de regrete!

Fabio Paim a recunoscut că banii apăruți prea devreme în cariera sa de fotbalist l-au împiedicat să își valorifice talentul și munca la capacitate maximă. Fostul fotbalist este convins că ar fi putut câștiga Balonul de Aur. Chiar și Cupa Mondială cu naționala Portugaliei.

„Când eram în academie eram mai bun decât Cristiano Ronaldo. Aș fi câștigat Balonul de Aur, trofeul Champions League, Cristiano a reușit, deci, aș fi reușit și eu. Cred că aș fi câștigat și Campionatul Mondial pentru Portugalia.

Dar nu m-am pregătit niciodată la nivelul lui și al lui Messi. Am început să câștig foarte mulți bani încă de mic, faima a venit devreme. Asta m-a dus către altă cale, de aceea astăzi nu sunt la nivelul lor, nu merit acest lucru.

M-am născut talentat. Câștigam din ce în ce mai mulți bani și am avut iluzia că nu trebuie să depun efort. Când aveam 13 ani, câștigam lunar 17.600 de lire sterline, plus un bonus de 130.000 pe an. A fost totul prea rapid.

Am avut grijă de familia mea, aveam cei mai mulți bani. Mama mea lucra ca menajeră și aveam patru frați mai mici. Cheltuiam foarte mulți bani pe orice voiam atunci, nimeni nu mi-a atras atenția că nu e bine. Nimeni nu mi-a spus nimic, eram atât de bun, încât cei de la Sporting m-au lăsat să fac ce vreau atâta timp cât jucam la nivelul pe care l-am arătat”, a declarat Fabio Paim, conform .

Fabio Paim, scufundat în petreceri, femei și mașini

Fabio Paim regretă anumite decizii pe care le-a luat încă de la o vârstă fragedă. Fostul fotbalist și-a cumpărat un Mercedes decapotabil de ultimă generație, înainte de a-și lua permisul de conducere. Portughezul este conștient că deciziile sale din tinerețe au fost lipsite de înțelepciune.

„Să fiu sincer, regret unele decizii pe care le-am luat. Cred că ar fi trebuit să mă îndrume cineva pentru că aveam foarte mulți bani și mi-au luat mințile. Am vrut foarte multe lucruri deodată, nu trebuia să fi grăbit nimic. Trebuia să fi fost mai umil și să ascult mai bine ce mă sfătuiau unii oameni.

M-au atras multe lucruri, pe care nu le-am avut când eram copil. Dar am fost și înșelat de oamenii care au profitat de mine, oamenii de la bancă, oamenii de la care am cumpărat mașinile.

Am cumpărat tot felul de mașini, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Audi, pentru că era visul meu de mic. Cele mai proaste investiții sunt mașinile, dar mintea mea doar la ele se gândea și nimeni nu m-a oprit.

Am început să consum alcool de la vârsta de 18 sau 19 ani, apoi am început să merg la petreceri. Devenise o rutină, din ce în ce mai multe petreceri și alte lucruri, deja trăiam un stil de viață diferit. Ca fotbalist eram la fel, jucam bine, marcam goluri, dar după meciuri petreceam și luam decizii proaste”, a mai spus Fabio Paim.

Fabio Paim, fără apariții la echipa mare a lui Sporting

Deși a fost unul dintre cei mai străluciți fotbaliști de la academia lui Sporting, Fabio Paim nu a apucat să debuteze la echipa mare a formației din Lisabona. Mai mult decât atât, fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo nu a bifat prea multe apariții nici în tricoul echipei a doua a lui Chelsea, unde i-a avut antrenori pe Brendan Rodgers și Paul Clement.

În 2010, Fabio Paim s-a despărțit de Sporting, însă în goana după stilul de viață extravagant, fostul fotbalist a mers în alte locuri pentru a câștiga sume mari de bani. În urmă cu patru ani, portughezul a fost arestat și a petrecut un an în spatele gratiilor pentru trafic de droguri.

Experiența neplăcută a închisorii l-a făcut pe Fabio Paim să se schimbe. Fostul fotbalist merge în școlile, universitățile și cluburile de fotbal din Portugalia pentru a vorbi în fața tinerilor despre greșelile sale din tinerețe. Jaden, fiul lui Fabio Paim, evoluează în academia lui Sporting.

„Simt că este obligatoriu să dau înapoi copiilor și să-i învăț ceea ce nu am avut cine să mă învețe pentru că nu pot oferi nimănui darul sau talentul cu care m-am născut. Nu pot preda asta. Dar dacă pot preda ceea ce am învățat din experiența mea și ceea ce văd că s-a schimbat în fotbal din cauza mea și din cauza poveștii mele, va fi suficient pentru mine.

„Nu toată lumea va fi ca Ronaldo, dar au șanse mari să devină fotbaliști”

„Deși nu am bani acum, mă folosesc ca exemplu pentru ca ei să poată evita greșelile pe care le-am făcut când am fost copleșit de bani și faimă.

Părinții nu vor ca ai lor copii să ajungă ca mine. Nu toată lumea va fi ca Ronaldo, dar dacă aleg calea cea bună, au șanse mai mari să devină fotbaliști. Fiul meu are un vis ca toți ceilalți copii să fie un jucător mare, dar cel mai important pentru mine, fără nicio presiune, este să fie fericit. Dacă el poate fi jumătate din jucătorul meu, familia va fi mai mult decât fericită!”, au fost cuvintele lui Fabio Paim.