O cometă va traversa cerul României. Când poate fi văzută

Un important eveniment astronomic va avea loc în ziua următoare, deasupra României și nu numai. Pământul va fi traversat de o cometă, numită ”Nishimura”, după numele celui care a descoperit-o, fotograful spațial japonez, Hideo Nishimura.

La începutul lunii august a fost observată pentru prima dată cometa ”Nishimura”. În ziua de 12 septembrie va trece pe lângă Pământ, apropiindu-se la 125 de milioane de kilometri și, potrivit oamenilor de știință, va fi vizibilă cu ochiul liber, în următoarele cinci zile.

Totuși, chiar dacă se va putea vedea și fără telescop, fiindcă îți trebuie anumite cunoștințe în astronomie. De altfel, se va apropia mai mult de Soare, pe data de 17 septembrie traversându-l la o distanță de aproximativ 34 de milioane de kilometri

Dacă veți avea curiozitatea de a descoperi cometa, rețineți faptul că explicația fiind că acest corp ceresc împinge de fiecare dată particulele fine de praf, potrivit profesorului Dave Schleicher, astronom la ”Observatorul Lowell din Arizona”.

Cum va arăta cometa

Tot Dave Schleicher mai spune că ”Nishimura” va fi verzuie și în același timp incoloră, deoarece lumina solară se reflectă pe granulele de praf, care ar fi mai mici chiar și decât particulele din pudra de talc. Se crede că o cometă similară a mai trecut pe lângă Soare și s-ar fi apropiat de Pământ în jurul anului 1950, înainte să apară telescopul.

”Această cometă are nevoie de 500 de ani pentru a orbita Sistemul Solar, în timp ce Pământul are nevoie de un an, iar planetele exterioare au nevoie de câteva decenii. Cometa Halley, care a stârnit mult interes în timpul apropierii sale de Terra în 1986, are nevoie de 76 de ani pentru a parcurge o orbită completă în jurul Sistemului Solar.

Aşadar, când se spune că este o oportunitate unică în viaţă pentru a vedea cometa Nishimura nu este o exagerare. Ea poate fi deja văzută, dar se va afla la 78 de milioane de mile (125,5 milioane de kilometri) de Pământ pe 12 septembrie şi atunci ar trebui să avem cea mai bună şansă de a o vedea cu ochiul liber”, a transmis Brad Gibson, directorul Centrului de Astrofizică E.A, parte din Universitatea Hull, din Marea Britanie.

Va fi cometa distrusă de Soare?

Este posibil ca ”Nishimura” să fie distrusă de căldură, având în vedere că va trece mai aproape de Soare. De altfel, mulți experți se așteaptă și ca reziste temperaturii corpului ceresc, având în vedere că în trecut l-a traversat fără nicio problemă.

”Dacă va supraviețui trecerii sale prin Soare, va trece pe partea îndepărtată a Soarelui față de Pământ la începutul lunii octombrie, iar apoi va ieși pe cerul de dimineață al emisferei sudice în noiembrie. Este posibil să rămână vizibilă timp de câteva luni după aceea, deși va fi probabil un obiect destul de slab, care va continua să se estompeze pe măsură ce se îndepărtează de Soare și de Pământ”, a mai explicat și Alan Hale, co-dezvăluitorul cometei Hale-Bopp și fondator al Earthrise Institute.