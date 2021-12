Fenomen spectaculos pe cerul României. Cometa Leonard a devenit vizibilă

Astronomii români au avut ocazia să imortalizeze frumoasa cometă, la scurt timp după ce a devenit vizibilă cu ochiul liber pe cerul dimineții.

Spectacolul de lumină a fost admirat și de președintele Societății Astronomice Române de Meteori, Valentin Grigore, care a postat câteva imagini în mediul online.

Fotografiile arată celebra Leonard, în timp ce nucleul acesteia este reprezentat de o nuanță verzuie, care se prelungește cu o coadă de culoare albă.

ADVERTISEMENT

Cometa Leonard, spectacol de lumină pe cerul din România

„Azi dimineață am evadat cu George Tănase din Târgoviștea aflată sub ceață și strat jos de nori și am urcat la Runcu la circa 820 m altitudine, unde am găsit cer senin.

Ceața a rămas undeva la 750 m altitudine, deși în zori a urcat puțin și aici. Am reușit câteva capturi la cometa Leonard pe care am reușit să o vedem și cu ochiul liber (destul de greu totuși).

ADVERTISEMENT

Apoi am văzut-i și prin micul telescop al lui George. Aici este o compoziție artistică cu cometa deasupra masivului Leaota, cu vârful de 2133 m.

Cele două imagini, cer și peisaj, sunt făcute în același loc, cu aceeași distanță focală, dar poziția cometei a fost alta, mai la est”, a scris președintele SARM, Valentin Grigore, pe pagina sa de Facebook.

ADVERTISEMENT

Fenomenul a fost observat în urmă cu mai puțin de 24 de ore și în nordul României, imaginile fiind imediat postate în social media.

Cometa Leonard, un fenomen extrem de rar

Cometa Leonard este așteptată încă de la începutul anului. Călătoria sa prin sistemul solar este singura ocazia de o vedea pentru că apare doar o dată-n viață.

ADVERTISEMENT

Potrivit NASA, va atinge cel mai apropiat punct de Pământ în data de 12 decembrie. Cometa a fost numită după astronomul Gregory Leonard.

„Probabil cea mai bună cometă din 2021 și cea mai strălucitoare cometă până la sfârșitul anului”, este descrierea făcută de , care anunță că aceasta se poate vedea înainte de răsăritul soarelui.

ADVERTISEMENT

Mai exact, cometa se situează uitându-te între mânerul Carului Mare și Arcturus, cea din urmă fiind una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cerul nopții.