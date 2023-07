O familie, găsită moartă după ce a decis să trăiască izolată de lume. Ce înseamnă viața ”în afara rețelei”

Când Rebecca Vance a plecat cu cortul împreună cu fiul ei de 14 ani și sora ei vara trecută, a sperat că excursia în Munții Stâncoși din Colorado ar putea fi o cale pentru ei de a “trăi în afara rețelei” și de a începe un nou mod de viață permanent departe de civilizație. Dar decizia de a se deconecta s-a dovedit a fi fatală.

Familia care nu a supraviețuit ”în afara rețelei”

Trei cadavre descompuse și parțial mumificate au fost identificate marți, la scurt timp după ce rămășițele au fost găsite într-o tabără izolată din vestul statului Colorado. au fost identificate de către medicul legist Michael Barnes, din comitatul Gunnison, Colorado, ca fiind Rebecca Vance, în vârstă de 42 de ani, fiul ei în vârstă de 14 ani, al cărui nume nu a fost făcut public, și sora ei, Christine Vance, în vârstă de 41 de ani, toți din Colorado Springs.

Trevala Jara, sora vitregă a femeilor decedate, a declarat că grupul a declarat că au spus că vor trăi “în afara rețelei”, dar nu le-au spus celor dragi unde vor fi. Cele două surori și băiatul au început probabil să campeze în iulie 2022 și au murit cândva în timpul iernii, potrivit Biroului șerifului din comitatul Gunnison, citat de .

“Nu-i plăcea cum merge lumea și a crezut că ar fi mai bine ca ea, fiul ei și Christine să fie singuri, departe de toată lumea”, a declarat Jara, în vârstă de 39 de ani, originară din Colorado Springs. “Ea nu voia ca influențele lumii să ajungă la ei. Chiar credea că își protejează familia. Am încercat să îi oprim. Dar nu ne-au ascultat.”

Cauza morții familiei nu fusese confirmată până miercuri dimineață, dar medicul legist a declarat că malnutriția și expunerea la elementele de la altitudine mare în timpul unei ierni grele au jucat probabil un rol semnificativ, a relatat Colorado Springs Gazette.

Se crede că familia a supraviețuit cu conserve, supă și alte produse preambalate în Munții Stâncoși. Ei au murit în timp ce se adăposteau într-un cort în apropiere de Gold Creek Campground, la aproximativ 50 de kilometri nord-est de Gunnison, au precizat anchetatorii.

Uciși de frig și foame

“A fost o iarnă semnificativ de grea pentru noi în acest an, și întotdeauna este așa aici, dar am avut mai multă zăpadă decât am avut în ultimele două ierni”, a declarat Barnes pentru Colorado Sun.

Surorile Vance fuseseră descurajate de starea lumii din ultimii ani, dar pandemia a exacerbat temerile Rebeccăi Vance, iar aceasta a ajuns să creadă că traiul ”în afara rețelei” ar fi benefic pentru ea și pentru fiul ei, a mai spus Jara. “Frica a copleșit-o, cu siguranță. Am simțit o schimbare în ea.”

Jara a fost atât de îngrijorată pentru surorile și nepotul ei încât ea și soțul ei le-au oferit rulota și generatorul lor pentru a le folosi în munți ca un exercițiu pentru a vedea cum ar fi să trăiască în afara rețelei, a spus ea.

Cuplul chiar a avut un prieten care reușise să ducă cu succes acest stil de viață și care le-a dat sfaturi pentru a supraviețui, a spus Jara. Dar surorile Vance au spus că s-au simțit confortabil cu decizia după ce au făcut cercetări online și au vizionat videoclipuri pe YouTube despre cum să trăiești în afara rețelei, și-a amintit Jara.

Viața ”în afara rețelei”, tot mai populară în SUA

Ideea de a trăi în afara rețelei – un stil de viață independent care cere ca oamenii să fie autosuficienți și să nu se bazeze pe utilitățile publice – a fost analizată de cercetători în ultimii ani ca fiind mai degrabă un vis individualist decât o soluție viabilă din punct de vedere economic pentru majoritatea oamenilor.

Un studiu din 2015 publicat în revista a constatat că este puțin probabil ca deconectarea de la rețea să aibă un sens economic prea mare în viitor. Aceste vise de deconectare sunt adesea determinate de prețurile energiei, inclusiv de costurile pentru mai multe panouri solare și baterii. Însă acestea din urmă devin din ce în ce mai ieftine, potrivit autorilor studiului, Rajab Khalilpour și Anthony Vassallo de la Universitatea din Sydney.

Totuși tot mai mulți americani aleg să renunțe la stilul de viață obișnuit. Mișcarea de “autosuficiență” este foarte populară pe întreg continentul, cu familii care renunță la casele lor și se mută în sălbăticie, unde își generează propria energie și chiar, în unele cazuri, își procură singure hrana.

Această tendință a fost accelerată nu numai de creșterea costurilor de trai, ci și de pandemia care i-a determinat pe mulți să reflecteze asupra propriei rezistențe în fața dezastrelor. Aproximativ 180.000 de cetățeni americani trăiau ”în afara rețelei” în 2020, susține revista Home Power – deși unele estimări ridică această cifră la 250.000. Iar această cifră este doar în creștere.

Insecuritatea energetică accentuează tendința

Compania de consultanță Accenture preconizează că 12% dintre gospodăriile americane se vor baza pe energie în afara rețelei – inclusiv energie solară – până în 2035. Această tendință este accelerată de insecuritatea energetică globală declanșată de invazia Rusiei în Ucraina.

Mai mult, amenințarea schimbărilor climatice și a vremii mai extreme a dus la mai multe pene de curent. O analiză realizată anul trecut de grupul de cercetare non-profit Climate Central a constatat că întreruperile au crescut cu 64% între 2000 și 2021. Această dezvăluire a speriat nu doar consumatorii, ci și companiile, care se mută în masă în afara rețelei.

”Off-grid devine un fenomen uriaș în America”, spune Nick Rosen, fondatorul Off-grid.net. ”Dar o mare parte din această creștere provine de la marile întreprinderi și de la armată.”

Producătorul californian de alimente proaspete Taylor Farms, producătorul Bimbo Bakeries și dezvoltatorul de depozite frigorifice Almond World se numără printre companiile mari care și-au anunțat deja planurile de a-și crea propriile surse de energie autonome – sau ‘micro-rețele’. Sistemul de “micro-rețele” este implementat de ani de zile în armata americană, unde taberele trebuie să reducă la minimum pierderile de energie. Însă tranziția este mai dificilă pentru individul obișnuit.

Cum să trăiești cu succes ”în afara rețelei”

În cei mai simpli termeni, traiul ”în afara rețelei” este o alegere de stil de viață care presupune o viață autosuficientă într-o locație fără conexiune la rețeaua electrică. Nu înseamnă să mergi în pădure și să instalezi un cort. Asta este cu totul altceva, scrie Julia Bayly, scriitor și fotograf de călătorie independent pentru .

”Nimic din planul lui Vance nu presupunea un stil de viață ”în afara rețelei”. În cel mai bun caz, ar putea fi numit o excursie de camping prelungită. În cel mai rău caz, ea s-a transformat practic în persoană fără adăpost și și-a luat fiul și sora cu ea. Cu rezultate fatale”, mai scrie Bayly.

O mulțime de oameni trăiesc în afara rețelei în Maine. Cu destul succes. Dar ei vor fi primii care vor spune că nu este nimic simplu în așa-zisa viață simplă. Este nevoie de planificare, pregătire, angajament, un set de abilități specifice, muncă grea și capacitatea de a o finanța.

Fermierii pricepuți din Maine care trăiesc în afara rețelei au acces la apă curată folosind sisteme gravitaționale, gătesc și se încălzesc folosind sobe pe lemne, instalează turbine eoliene în plus față de pentru a alimenta cu energie orice aparat electronic de care au nevoie sau pe care și-l doresc. Ei sunt maeștri în bricolaj pentru a face lucrurile cu costuri reduse.

În 2023, este aproape imposibil să trăiești o viață cu adevărat ”în afara rețelei”, complet separată de societate sau fără a avea un loc de muncă de zi cu zi pentru a o finanța. Indiferent cât de simplu sau de deconectat de la rețea și-ar dori să trăiască o persoană, nu poate scăpa de cele trei cerințe pentru supraviețuire – adăpost, hrană și apă.

Nu este nimic greșit sau iresponsabil în a decide să te muți într-o zonă izolată și să te deconectezi de la rețea. De asemenea, nu există niciun motiv pentru care acest lucru nu poate fi realizat cu succes – atâta timp cât se are grijă să se facă în mod responsabil.