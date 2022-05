O femeie a fost scoasă în viaţă de sub dărâmături după şase zile. “Am ciocănit numai când am auzit salvatorii”

clădire din orașul Changsha, provincia Hunan din , care adăpostea un hotel, un cinematograf și mai multe apartamente s-a prăbușit în cursul săptămânii trecute, La fața locului fiind trimiși câteva sute de salvatori.

O persoană salvată după șase zile

Salvatorii care au fost trimiși să scoată supraviețuitorii și să recupereze cadavrele celor morți în acest incident au reușit să scoată de sub dărmături o femeie care a fost blocată timp de șase zile, notează .

Presa locală transmite că femeia, în vârstă de 21 de ani, se afla în pat, la etajul patru, atunci când clădirea s-a prăbușit. Din fericire, modul în care zidurile s-au prăbușit i-au oferit o formă de protecție de-a lungul celor șase zile de captivitate.

Ea le-a povestit celor care au scos-o din dărmături că avea cu ea și telefonul mobil pe care l-a folosit pentru a urmări trecerea timpului. În plus, ea a mai avut și o cantitate mică de apă pe care a raționalizat-o de-a lungul celor șase zile.

Regimul de raționalizare a apei i-a permis ca atunci când a fost găsită de salvatori să mai aibă o mică cantitate pe care să o poate bea.

Pentru a-i ajuta pe salvatori să o găsească, femeia a folosit un obiect greu pentru a bate în pereții prăbușiți la intervale regulate.

“Nu am bătut la ușă când am auzit zgomotul de afară, dar am bătut în mod regulat când am simțit că salvatorii erau aproape sau că afară era liniște și am primit în curând un răspuns”, a spus tânăra.

Un subiect național

Trebuie precizat că prăbușirea clădirii a devenit în scurt timp un subiect important pe agenda publică din China, atrăgând atenția publicului larg, dar și a autorităților. Pe rețelele sociale din această țară, mai ales pe Weibo, circulă mesaje legate de povestea femeii.

În plus, implicarea autorităților a venit chiar de la cel mai înalt nivel, chiar și președintele a vorbit despre prăbușirea clădirii. În plus, el a ordonat intervenția salvatorilor, dar și anchetarea tragediei.

Până în acest moment, presa internațională notează că cel puțin nouă persoane au fost arestate. Dintre acestea, în patru a patru persoane se consideră că poartă o răspundere majoră în această tragedie, în timp ce alte cinci sunt acuzate de falsificarea documentelor.