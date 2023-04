O femeie a rămas paralizată temporar din cauza durerilor menstruale. Cum își explică medicii acest caz rar

O femeie a rămas paralizată temporar din cauza durerilor menstruale. Annie-Josephine Kearslake, din Anglia, a început să aibă dureri puternice încă de la 12 ani, moment în care a început chinul. Femeia a ajuns între timp la 24 de ani, iar durerile au devenit insuportabile.

”Am dureri tot timpul. Chiar și mișcarea într-un anumit fel în pat mă face să Dacă ies la plimbare a doua zi, picioarele mele sunt în agonie din cauza leziunilor nervoase. Nu e vorba doar de durere, ci și de oboseală. Uneori sunt atât de obosită încât nu pot face nimic, chiar dacă am dormit opt sau nouă ore”, a declarat femeia pentru presa din Marea Britanie.

Mare i-a fost surprinderea să afle că durerile i-au fost cauzate de menstruație. Într-o vară a anului 2020, femeia care avea atunci 24 de ani nu și-a mai simțit picioarele, ajungând de urgență la spital. După mai multe luni de investigații, analize și ecografii, medicii i-au transmis că suferă de adenomioză.

Potrivit reginamaria.ro, ” dureroase. La femeile care sunt diagnosticate cu adenomioză, uterul devine mai mare și mai sensibil decât în mod normal. Acest lucru se întâmplă deoarece tipul de celule care acoperă interiorul uterului încep să crească și să invadeze pereții uterului. Adenomioza apare adesea împreună cu alte patologii care afectează fertilitatea, în special endometrioza”.

În 2021, după un an de la acest rezultat crunt, femeia a fost nevoită să-și ia concediu medical săptămâni întregi pentru că nu mai suporta durerile. Speriată, a mai făcut noi analize și a aflat că avea și endometrioză în stadiul trei. Medicii i-au recomandat o intervenție medicală, însă femeia era disperată pentru că era singură pe lume împreună cu fiica ei de 5 ani. ”Nu am avut niciun sprijin. Am o fiică de cinci ani. M-am simțit singură“, s-a plâns femeia, potrivit .

”A trebuit să iau legătura cu Serviciul de consiliere și legătură cu pacienții (PALS) pentru o întâlnire, deoarece tocmai nu am auzit nimic de la spital după procedura mea. Cealaltă întâlnire a fost acum două săptămâni, când a trebuit să vizitez A&E pentru că mă durea atât de mult. În cele din urmă, m-au trimis la Spitalul St Mary pentru o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea endometriozei”, a completat femeia.

Annie-Josephine cere autorităților să fie mult mai implicate și să ajute mai mult femeile care suferă de aceste afecțiuni. Statistic, e vorba de una din zece femei. ”Nu prea poți să vorbești cu prietenii și familia despre asta pentru că ei nu prea înțeleg. Din fericire, am reușit să găsesc câteva grupuri de suport pe Facebook care să mă ajute. Se simte ca și cum există o lipsă de cunoștințe chiar și cu medicii înșiși”, a completat femeia.

”Ma doare tot timpul. Chiar și mișcându-mă într-un anumit fel în pat mă face să simt că am fost înjunghiată. Dacă merg la plimbare a doua zi, picioarele mele sunt în agonie din cauza leziunilor nervoase. Nu e vorba nici de durere, ci de oboseală. Uneori sunt atât de obosită încât nu pot face nimic, chiar dacă am dormit opt sau nouă ore. Ei cred că ne pot oferi doar medicamente pentru durere și totul va fi bine, dar nici măcar nu am fost trimisă la o clinică pentru durere”, a completat femeia.

”De asemenea, medicii trebuie să înceteze să le spună persoanelor cu endometrioză să rămână însărcinate ca un remediu, așa cum au făcut-o cu mine. Persoanele cu endometrioză au de obicei probleme de fertilitate, așa că este pur și simplu foarte insensibil”, a concluzionat tânăra disperată.

În ciuda faptului că afectează aproximativ 1,5 milioane de femei în Marea Britanie, este nevoie de opt ani pentru ca pacientul mediu de endometrioză să primească un diagnostic oficial. Un purtător de cuvânt al sistemului medical din Marea Britanie a transmis: ”Endometrioza poate avea un impact devastator asupra tuturor aspectelor vieții unei persoane – inclusiv relațiile, cariera și fertilitatea acesteia. Este o boală cronică și uneori debilitantă, cu simptome comune, inclusiv dureri pelvine cronice, dureri menstruale, sex dureros, dureri la urinare, dificultăți de a rămâne însărcinată și oboseală. În prezent, nu există un tratament pentru endometrioză, iar opțiunile de tratament și management sunt limitate la tratamente hormonale, managementul durerii și intervenții chirurgicale”.