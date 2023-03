Roxana Vancea, şi sexy, şi rea cu soțul: “Bărbatul meu să fie inabordabil”

Roxana Vancea şi soţul său se întrec în pătrăţelele de pe abdomen, dar şi în gelozii. Fosta asistentă recunoaşte franc că ea este cea mai geloasă din căsnicie.

Roxana Vancea, sexy și rea cu propriul soț. Dezvăluiri fabuloase din relația fostei asistente TV

Din adolescenta băieţoasă cu părul ras, s-a transformat într-una dintre din România. Din femeia care nu voia să audă de măritiş sau copil, s-a transformat într-una dintre cele mai devotate soţii şi mame. Roxana Vancea dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK adevărul din spatele acestor transformări. A fost într-o continuă schimbare, iar acum, spune ea, tabloul vieţii ei este unul complet.

Roxana Vancea povesteşte şi cum a fost drumul de la u forme voluptoase, la antrenoare de fitness cu pătrăţele şi muşchi. Ce sfat are pentru femeile care vor să arate ca ea şi ce mesaj are pentru femeile care râvnesc la ce este al ei.

În exclusivitate pentru cititorii FANATIK, Roxana Vancea dezvăluie dacă a plătit vreodată preţul celebrităţii, ce se ascunde în spatele imaginilor sexy de pe reţelele de socializare, dar şi ce îi lipseşte cel mai mult de când este mămică full time.

Roxana Vancea nu a ascuns că este o femeie foarte geloasă și că își dorește ca soțul ei, Dragoș, să nu fie curtate de altele. Iar acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care, acum, arată mai bine ca niciodată.

Roxana Vancea, un copil năzdrăvan: „Am mers la spital să-mi pună copci”

Povesteşte-mi cum a fost copilăria ta şi dacă ţi-ai dori pentru copiii tăi o copilărie aşa cum ai avut şi tu?

– Am avut o copilărie foarte frumoasă. Am crescut la ţară, cu bunicii, părinţii foarte prezenţi şi aşa îmi doresc să fiu şi eu pentru copiii mei. Încerc să-i duc pe cei mici la ţară cât de des pot, să petreacă vacanţele acolo. Mi se pare foarte sănătos pentru un copil să fie crescut la ţară şi mai ales să aibă bunicii prezenţi. Bunicii mei mi-au implementat nişte principii foarte sănătoase.

Îţi aminteşti vreo năzbâtie pe care s-o povesteşti şi nepoţilor?

– Ohoo… eu făceam non stop câte ceva. Sora mea a fost cea liniştită dintre noi. Odată am plecat cu un lighean pe râu, îmi imaginam că sunt pe o barcă şi s-a răsturnat cu mine. M-am lovit foarte tare, am fost nevoită să merg la spital şi să îmi pună copci. Altă dată i-am dat unei vecine să mănânce „căcăreze” de capre şi am minţit-o că sunt arahide învelite în ciocolată. Am căzut şi din cireş, numai tâmpenii făceam.

Sexy Roxana Vancea, tunsă zero până în liceu

Erai o fire băieţoasă sau dimpotrivă?

– Daaa, am fost tunsă la zero aproape până în liceu. Eram foarte foarte băieţoasă.

Cum a fost relaţia cu părinţii tăi?

– Relaţia cu părinţii mei a fost foarte bună, aşa cum este şi acum. Nu trece nicio zi în care să nu vorbesc cu părinţii mei. Merg acasă în vacanţele de vară, de iarnă, de sărbători. Mama m-a ajutat foarte mult cu Zian. A stat cu mine în casă până când i-am tăiat moţul, apoi am mers eu la ea, o lună, în decembrie. În continuare mă ajută foarte mult atât mama, cât şi sora mea sau tatăl meu.

Îţi aminteşti când te-ai îndrăgostit prima oară­?

– În liceu s-a întâmplat şi a durat până am plecat la facultate. Apoi s-a dus (n.red., râde ).

Cum a obţinut Roxana Vancea postul de vecină la Neaţa

Cum ai ajuns în Bucureşti şi cum ai făcut pasul în televiziune?

– Am venit în Bucureşti la Facultatea de Sport, am locuit în cămin primii 4 ani. Pentru postul de vecină la Neaţa (Antena 1, n.red.) m-a înscris prietena mea. M-am dus la casting fără să mă uit măcar la emisiune, eram parcă pe altă planetă când am ajuns acolo. Îmi amintesc că am fost întrebată ce zodie sunt de Răzvan şi Dani şi n-am avut habar, deşi în emisiune se vorbea aproape zilnic despre zodiile lor. Nu m-am aşteptat nicio secundă să câştig castingul. Au fost atunci mai multe emisiuni, mai multe probe în care ne-au tot ales, ne-au triat şi chiar am avut tendinţa să renunţ de câteva ori.

Cum a afectat-o celebritatea pe Roxana Vancea: “Auzeam atâtea lucruri neadevărate despre mine”

Ţi-a schimbat viaţa în vreun fel, ţi-a deschis uşi postul de asistentă­?

– Da, era şi normal să mi-o schimbe. Au fost şi sunt în continuare şi plusuri, şi minusuri. Minusurile au apărut când auzeam atâtea lucruri neadevărate despre mine, iar plusurile reprezintă proiectele pe care le-am avut pe parcurs şi pe care le am în continuare.

Că tot ai amintit de minusuri, e ceva care te-a deranjat sau afectat în mod deosebit?

– Nu îmi amintesc pentru că nu am dat prea mare importanţă, dar le văd ca pe nişte minusuri pentru că, probabil cei care nu mă cunosc, au tendinţa să creadă. De câte ori am ieşit undeva cu prieteni, prietene, dacă era vreun bărbat la masă, apărea imediat în ziare ca potenţial iubit al meu. Nu se verifica dacă e soţul, iubitul sau fratele vreuneia dintre prietenele mele.

Ce nu ştie lumea despre Roxana Vancea?

– Sunt o persoană destul de expusă, nu mă ascund. Mereu am fost ca o carte deschisă şi am şi spus tot timpul ce gândesc.

Drumul Roxanei Vancea de la forme voluptoase, la pătrăţele şi muşchi

Cei care îşi amintesc de tine atunci când ai apărut pentru prima dată la tv ştiu că nu arătai cum arăţi acum. Cât a durat practic transformarea ta şi ce te-a determinat cel mai tare să arăţi ca în prezent?

– Am avut o perioadă în care m-am îngrăşat, m-am dereglat hormonal şi un an de zile nu am avut menstruaţie. Apoi am urmat un tratament şi combinat cu dietă şi foarte mult sport, în 7 luni am reuşit să dau jos 13 kilograme şi să am un corp tonifiat şi armonios.

Ţi-a fost greu poate să te abţii de la ceva, erai o persoana gurmandă?

– Cel mai greu mi-a fost să mă abţin de la dulciuri pentru că sunt o mare iubitoare de zahăr. Cu mâncarea sunt ok, dar dulcele mă termină. În în acele 7 luni nu am mâncat deloc dulciuri, când simţeam nevoia de dulce, mâncam fructe,

Ce sfat ai pentru femeile care vor un corp aşa cum ai şi tu?

– Să facă sport şi să mănânce sănătos, dar şi dacă nu mănâncă foarte sănătos, tot să facă sport.

Roxana Vancea a suferit din dragoste: “N-am mai primit pe nimeni în viaţa mea”

Ai suferit vreodată din dragoste?

– Da, nu cred că există cineva care să nu suferit din dragoste. N-am suferit la modul să plâng în pumni după cineva, doar mi-am pus o barieră şi n-am mai primit pe nimeni în viaţa mea la momentul respectiv.

Cum te-a cucerit Dragoş?

– Sincer nu a fost nevoie de prea multe eforturi, este un bărbat foarte mişto, sigur pe el, carismatic şi bun. Mi s-a părut că ştie ce vrea şi cred că asta căutam. Dar înaintea lui, m-a cucerit Milan. A fost atât de lipicios şi mi-a intrat la suflet din prima.

Roxana Vancea: „Nu toate femeile sunt făcute să fie mame sau soţii”

Nu de puţine ori ai afirmat în trecut că nu te vezi mămică, soţie. Cum ţi-ai dat seama că eşti pregătită totuşi să faci aceşti paşi?

– Aşa este şi sunt în continuare de părere că nu toate femeile sunt făcute să fie mame sau soţii. Când am simţit că pot să renunţ la mine ca să-mi dedic tot timpul copiilor, am făcut pasul ăsta, până atunci nu. Când ai un copil sau doi, trei, deja nu mai e despre tine, e despre ei şi de câtă nevoie are copilul tău de tine.

Ce ai simţit când ai aflat că eşti însărcinată?

– Am simţit împlinire. Zian este un copil foarte dorit, a completat tot ce lipsea în tabloul vieţii mele.

Ţi-a fost teamă de kilograme în plus sau că îţi va fi greu să revii la formele de dinainte de sarcină?

– Nu, eu în sarcină am luat doar 5,5 kilograme în plus. Am rămas însărcinată la 47 kilograme şi am născut la 52,5 kilograme. După ce am născut, în maxim o săptămână, aveam deja 46 de kilograme.

Roxana Vancea despre geloziile din căsnicie: „Îmi doresc ca bărbatul meu să fie inabordabil”

Cine este cel mai gelos dintre voi, tu sau Dragoş?

– Clar, eu! Şi el este gelos, dar nu ca mine. Îmi doresc ca bărbatul meu să fie inabordabil.

Ce se ascunde în spatele imaginilor sexy cu Roxana Vancea

Cum e Roxana acasă, ca mămică, ca soţie, în spatele imaginilor pe de paginile de socializare?

– Viaţa mea e foarte simplă, se învârte în jurul copiilor. Programul meu e în funcţie de nevoile lor, iar în weekend facem activităţi împreună. Încerc să fac cât mai multe lucruri cu Zian, să descopere cât mai multe, iar în weeekend când Milan nu are grădiniţă la fel, încercăm să-i distrăm, să facem lucruri noi cu ei. Nu fac prea multe singură pentru că încă alăptez, iar bebe este lipit de mine. E foarte greu să plec undeva fără el.

Ştiu că ţi-ai dorit şi propus să stai măcar doi ani cu cel mic acasă şi te implici total în creşterea lui. E ceva ce ţi-a lipsit în timpul acesta?

– Îmi lipseşte sportul, munca la sală cu elevele mele. Şi poate să merg la un film cu Dragoş la cinema, că acasă mai apucăm să vedem câteodată (n.red. râde ).

Roxana Vancea, mamă pentru copilul altei femei

Ce calităţi trebuie să aibă o femeie ca să poată iubi aşa cum iubeşti tu, copilul altei femei?

– Nu cred că este vorba despre calităţi aici. E vorba de cum eşti tu ca om şi de situaţia în care eşti. În cazul meu, când l-am întâlnit, Milan avea nevoie doar de iubire şi de un partener de joacă. Era foarte mic şi atunci era greu să fie manipulat să nu mă accepte sau situaţii de genul acesta. I-am oferit doar timpul şi atenţia mea şi au fost suficiente să ne formăm o legătură frumoasă.

Ce n-ar tolera fosta asistentă în căsnicia sa

Ce nu ai putea tolera în căsnicia ta ?

– Infidelitatea.

Ai vreun regret?

– Nu, sunt un om asumat. Tot ce am făcut până în prezent, m-a ajutat să devin omul care sunt astăzi.

Cum te vezi peste 20 de ani?

– O să am copiii mari aşa că, probabil o să fiu în sală toată ziua.