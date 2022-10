O fetiță cu chip de înger, mesaj impresionant pentru întreaga lume. Cum încearcă micuța să-și ajute tatăl. Părintele este bolnav de leucemie. „Vă implor, ajutați-mă să îmi salvez tăticul!”

Polina a scris cu mâna ei pe o foaie de hârtie ”vă rog ajutați-mă să nu îmi pierd tăticul!”, iar fotografia a fost postată pe Facebook. Sergiu, tatăl fetei, este singurul care are grijă de Polina, în condițiile în care mama fetiței i-a părăsit acum mulți ani.

O fetiță de 8 ani strânge bani pentru tatăl său

Din păcate, bărbatul suferă de . Imobilizat la pat din cauza durerilor insuportabile, singurul ajutor pe care-l primește e cel de la bunica paternă, mama bărbatului. Femeia e cea care are grijă și de fiu și de nepoată și de gospodărie, pentru că acesta e țintuit la pat.

Singura șansă pe care Sergiu o are în acest moment, conform , e un tratament agresiv cu citostatice. O clinică din Turcia a acceptat să se ocupe de caz, considerând că bărbatul are o șansă la viață, însă prețul cerut e de 60.000 de euro.

”Nu am cum să fac rost de suma asta nici în 7 vieți! Viața e grea și scumpă! Am lucrat ani de zile în construcții atât în țară, cât și în străinătate. Am avut un contract în Franța, chiar înainte să aflu diagnosticul care mi-a curmat orice speranță.

Acum trăim din pensia mea de boală și din pensia mamei mele. Abia ne ajung banii de mâncare și facturi”, a povestit Sergiu, printre lacrimi.

Bărbatul își aduce aminte că , când lucra în Franța pe un șantier. A început să aibă dureri de cap și amețeli puternice, pe lângă dureri de încheieturi și de spate. În condițiile în care muncea mult, s-a gândit că totul e din cauza oboselii.

”Eram în Franța. M-a luat amețeala pe șantier. Slăbisem foarte mult. Nu mai aveam poftă de mâncare, aveam probleme și cu spatele, așa că am decis să vin în țară și să fac un control medical”, își amintește bărbatul, conform sursei citate.

Consultul medical a considerat că bărbatul are epuizare cronică, asociată cu o viroză puternică. Analizele suplimentare au arătat adevăratul diagnostic: leucemie.

Soția bărbatului l-a părăsit când a aflat că e bolnav și s-a întors înapoi în Rusia, de unde era. Nu a avut niciun regret că și-a părăsit inclusiv fetița în vârstă de câțiva anișori.

Cu ajutorul Asociației Salvează o inimă, bărbatul a ajuns la o clinică din Turcia pentru teste amănunțite și a beneficiat inclusiv de un tratament.

”O prietenă de familie știa de existența acestei asociații, de cazurile pe care le-a preluat, de oamenii pe care i-a ajutat și m-a convins să încerc și eu să adun banii de care am nevoie pentru tratament, cu ajutorul lui Vlad Plăcintă. Răspunsul lui a fost prompt, iar eu am stat nu mai puțin de 6 luni de zile în Turcia, unde medicii s-au ocupat de mine exemplar zi și noapte”, a completat bărbatul.

Un an de zile s-a simțit din nou om și părea că boala e de domeniul trecutului, însă aceasta a revenit în forță.

”Mă simt neputincios! Mă simt și vinovat față de fetița mea cu care nu pot să mă mai joc, nu mai am putere nici fizic, nici mental! Uneori devin irascibil, mă enervez repede. Ea e copil, vrea să se joace, iar eu nu pot! Mă dor tare picioarele, încheieturile, nu mă pot deplasa singur nici până la baie, mă ajută mama care s-a mutat cu noi. În fiecare zi îmi face câte o injecție pentru durere, altfel nu pot rezista”, mărturisește bărbatul.

Președintele Asociației Salvează o inimă spune că pe lângă cei 60.000 de euro, Sergiu are nevoie și de multă credință în Dumnezeu.

”Secretul în boală este să te lupți pentru a dobândi harul lui Dumnezeu. Mult folos avem din boli, este de-ajuns să le răbdăm fără cârtire și să-L slăvim pe Dumnezeu, cerând mila Lui. Sergiu are însă nevoie de fiecare dintre noi ca să poată să își ducă această luptă, are nevoie de sprijinul nostru moral, dar și financiar pentru a putea efectua tratamentul”, a declarat Vlad Plăcintă.