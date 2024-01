O jurnalistă de la Chișinău, reținută la Tiraspol. Viorica Tătaru filma un protest al autorităților separatiste

Incident grav în Tiraspol. O jurnalistă a unei televiziuni de la Chișinău a fost reținută de autoritățile regiunii separatiste. Viorica Tătaru filma un protest în momentul în care a fost reținută. Anunțul a fost făcut chiar de , unde Viorica Tătaru lucrează.

Jurnalistă de la Chișinău, pe mâna așa-numitelor autorități din Tiraspol

Potrivit reprezentanților televiziunii, jurnalista a reușit să ia legătura cu ei și să le spună că este dusă la audieri. Se pare că în aceste momente se află la așa-numitul minister al securității. Alături de ea se afla și jurnalistul Andrei Captarenco.

Viorica Tătaru spune că a fost abordată de două persoane, care s-au prezentat drept colaboratori. Respectivii au spus că ar fi încălcat legea și fiind presă internațională, vor fi nevoiți să o rețină, atât pe ea, cât și pe Andrei Captarenco.

„scopul prezenței lor” în regiunea separatistă. „Am cerut permisiunea ca să anunț acasă unde sunt, ca să nu mă caute și să nu-și facă griji.

Noi am fost reținuți în timp ce întrebam oamenii pentru ce au venit la protest, care sunt cerințele lor. Ne-au reținut și ne duc la așa-zisul minister al securității doi inși care s-au prezentat a fi colaboratori.

Ei au zis că merg să ne interogheze de ce am venit și de ce am încălcat legile. Pentru că noi am fi presă internațională, presă de peste hotare și e nevoie să ne pună niște întrebări, să afle scopul prezenței noastre aici. Deși noi am zis: Voi ați anunțat despre niște proteste masive și noi am venit să monitorizăm dacă este adevărat, să vorbim cu oamenii, să întrebăm care sunt cerințele”, a transmis Viorica Tătaru, potrivit TV8.

Tiraspolul protestează față de „presiunile economice ale Chișinăului”

Tiraspolul a anunțat încă de la începutul săptămânii că va organiza un protest de amploare, din cauza „presiunilor economice ale Chișinăului”. Administrația locală susține că nu este de acord cu modificările impuse în sectorul Codului vamal.

Schimbările anunțate de Chișinău îi obligă pe agenţii economici din Transnistria să plătească taxe pentru importuri . Prin urmare, liderul regiunii separatiste, Vadim Krasnoselski, a cerut să se intensifice monitorizarea și contracararea „posibilelor acte teroriste”.

Începând cu 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare noul Cod Vamal din Republica Moldova, obligând companiile din regiunea separatistă să achite respectivele taxe vamale. Înainte să fie introduse aceste modificări, agenții economici plăteau taxe la bugetul transnistrean, deși erau înregistrate la Chișinău.