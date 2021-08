O legendă a fotbalului mondial pune tunurile pe Sheriff Tiraspol: „N-are ce să caute în Champions League”

Cu un lot dominat de jucători străini, majoritatea din Africa sau America de Sud, Sheriff Tiraspol i-a învins categoric, scor 3-0, pe croații de la Dinamo Zagreb și .

În ciuda performanței istorice, nu întreaga lume a fotbalului a avut cuvinte de laudă la adresa moldovenilor. Chestionat pe marginea subiectului, Dirk Kuyt s-a arătat chiar deranjat de prezența lor în cea mai galonată competiție intercluburi din Europa.

„Știu că Champions League este o competiție pentru campioane, dar echipe precum Sheriff Tiraspol nu au ce să caute în ea”, a spus fostul mare jucător olandez, ajuns între timp analist la un post de televiziune din țara natală. În lipsa unor argumente concrete care să susțină afirmația, reacțiile nu au întârziat să apară, mai ales din spațiul ex-iugoslav.

Dirk Kuyt: ”I know the Champions League is a tournament for champions but teams like Sheriff Tiraspol have nothing to do in the Champions League.”

— Football24/7 (@foet247europa)