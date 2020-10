O mai ții minte pe Nikita de România? Cum arată acum Mihaela Ispas și ce mai face

Nikita de România, fosta luptătoare care s-a remarcat în emisiunile prezentate de Dan Diaconescu, s-a schimbat enorm față de perioada în când apărea pe micile ecrane. Stabilită de ani buni în Malaga, Spania, femeia în vârstă de 46 de ani a făcut dezvăluiri remarcabile despre trecutul său.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe numele din buletin Mihaela Ispas, blondina a renunțat la viața controversată de pe plaiurile natale și s-a stabilit peste hotare acolo unde își crește cei doi copii. Nikita are două fetițe și se bucură de timpul petrecut alături de ele, dar și de iubitul ei, un anume Daniel.

Fosta luptătoare a luat-o de la zero în străinătate, însă oamenii tot se întreabă ce mai face și cum arată. Ei bine, Nikita a dispărut din lumina reflectoarelor, ducând un trai cât se poate de decent în Spania, nefiind o persoană activă în mediul online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nikita de România, de nerecunoscut. Cum arată și ce face acum

Nikita de România a câștigat la loto, cu banii reușind să-și cumpere o casă. Se pare că fosta vedetă primește în fiecare lună o sumă de 3.000 de euro în urma câștigului generos pe care l-a avut la jocul de noroc. Și asta timp de 25 de ani.

Cât despre trecutul și viața tumultoasă lăsată în urma sa, luptătoarea a făcut dezvăluiri importante despre meciul de box dintre ea și pugilista ”Savarina”. Se întâmpla în anul 2004 când după nici două minute de la începutul partidei Nikita abandona lupta.

ADVERTISEMENT

Mihaela Ispas încasase la vremea respectivă mai multe lovituri din partea adversarei sale, care era cu 10 ani mai tânără, însă acum susține că a „aranjat-o” în timpul unei călătorii cu tramvaiul. Supranumită „femeia cu suflet de bărbat”, Nikita, și-a luat revanșa și s-a răzbunat pe Savarina.

„Am aruncat prosopul, am ridicat lumea în picioare și am plecat. Spune lumea că am mâncat bătaie. N-am mâncat nici o bătaie, vedeți-vă de treaba voastră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am prins-o în tramvai și am călcat-o în picioare, am dat-o cu capul numai de la bara de la tramvai, de taxatorul de bilete”, a spus Nikita de România, într-un vlog postat pe canalul de Youtube de Sora 13.

Mai mult decât atât, fosta luptătoare mai spune că a primit o sumă foarte mare de la Pro TV în urma meciului de box cu Savarina, bani pe care i-a investit în apartamentul pe care-l avea la momentul respectiv în zona Unirii din Capitală.

ADVERTISEMENT