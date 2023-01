O mamă și-a pierdut fiul în atacul cu rachete din Dnipro. Blestemul său asupra rușilor a devenit viral. Video

”Vă blestem până la a șaptea generație”, e mesajul dureros strigat de femeie din toate puterile, după ce a văzut că fiul său a murit în atacul sângeros al rușilor.

Disperarea mamei a devenit virală, înregistrarea video cu blestemul femeii fiind distribuit masiv pe rețelele sociale. Până în acest moment 14 oameni au murit în atac și peste 70 au fost răniți, însă salvatorii se luptă și la această oră pentru a scoate oameni de sub dărâmături.

”De ce l-ați omorât? Ați venit aici, la noi în oraș. V-am primit ca pe oameni normali, ca pe rudele noastre. Ce i-ați făcut fiului meu? Ticăloșilor, vă blestem până la a șaptea generație! Câinilor, fie să fiți blestemați toată viața de toată lumea și de mine, blestemați de toate lacrimile mamelor! Toată țara voastră să fie blestemată!”, a strigat femeia în fața ruinelor unde au căzut rachetele.

Secvența a fost distribuită inclusiv de Ministerul ucrainean al Apărării. Printre răniții de sub dărâmături se află inclusiv 12 copii. Pompierii au transmis că au fost distruse total 72 de apartamente.

I curse you to the seventh generation.

— Defense of Ukraine (@DefenceU)