O nouă controversă la emisiunea Mireasă de la Antena 1. Cuvinte grele la adresa unei concurente

Recent, în cadrul emisiunii Mireasa, de la Antena 1, a avut loc o nouă controversă. Antonio ar fi spus cuvinte dure la adresa unei concurente, deși susține că nu a făcut acest lucru.

O nouă controversă la emisiunea Mireasă de la Antena 1

În emisiunea Mireasa au loc aproape zilnic . De data aceasta. Antonio este cel care a fost în centrul atenției din cauza unor cuvinte la adresa unei alte concurente.

Toată lumea știe că Antonio este foarte indecis în legătură cu alegerea viitoarei partenere. Concurentul a avut o reacție în noua ediție a emisiunii, după ce Zain a dezvăluit că ar fi spus despre Anemona că este prea slabă.

Antonio a susținut că nu a spus un astfel de lucru despre Anemona și a ținut să mai spună că tânăra nu este genul său de fată, mai ales dacă este să aibă o relație serioasă.

De asemenea, concurentul a descris cum și-ar dori să fie viitoarea lui parteneră. Antonio își dorește o iubită înaltă și este de părere că ar fi “foarte mare”, comparativ cu Anemona, astfel că nu ar putea avea o relație de lungă durată.

Concurentul emisiunii de la Antena 1 a încercat să se apere, susținând că nu a spus despre Anemona că nu ar fi o fată frumoasă, ci doar că ar fi prea înalt pe lângă ea. Tânărul are anumite preferințe atunci când vine vorba de femeia ideală pentru el.

“Nu am zis că e prea slabă și că o suflă vântul. Nu am zis niciodată cuvintele astea. Am spus că ea, ca și tipologie, nu este exact tipologia mea de fată.

Pentru o relație serioasă, cum e în mintea mea și cum am eu ceva în cap, îmi trebuie o fată mai înaltă și mi se pare că eu sunt foarte mare pe lângă ea. Asta era toată diferența, nu că ea nu arată bine sau că nu e o fată frumoasă”, a explicat Antonio la Mireasa, potrivit .

Antonio și Maria s-au sărutat

Antonio s-a sărutat cu Maria , lucru care a creat numeroase discuții printre ceilalți concurenți. Deși tânărul era în dubii, concurenta și-a asumat totul, fără a regreta această situație.

Cei doi au fost împreună, dar Antonio nu își dorește împăcarea cu ea. Mai mult, concurentul a susținut că Maria l-ar fi forțat să se sărute cu ea și că l-ar fi strâns prea tare.

După relația cu Maria, Antonio a început o poveste de dragoste cu Giulia. Concurenta a fost eliminată din emisiune cu puțin timp în urmă. Partenerul ei a spus că cei doi au o conexiune care e mai presus de sentimente.