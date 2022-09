O nouă modă imobiliară: case tradiționale cumpărate la prețuri infime și apoi relocate

În ultimii ani se înregistrează un interes crescut față de casele tradiționale din zone precum Bucovina și Maramureș, mai ales că deseori prețurile de achiziție sunt aproape modice. Treptat, se constituie o comunitate care vor să aibă o casă la țară, reparată în prealabil sau chiar transportată în altă localitate decât cea din zona de origine.

Casa mutată din Maramureș în Cluj

Unul dintre acești temerari este clujeanul Mihai Hossu, care a cumpărat o casă de lemn din Maramureș, iar acum o reinstalează în județul Cluj, scrie .

Clujeanul a prezentat stadiul refacerii casei la noua locație pe pagina de Facebook „Mutat la țară – Viața fără ceas”, urmărită de nu mai puțin de 242.000 de oameni.

„Vreo doi ani până la aceste poze, doar ne-am documentat despre ce înseamnă să muți o casă de lemn, să o reconstruiești păstrându-i frumusețea dată de mâna omului și în același timp să o aduci la nivelul de confort pe care viața actuală îl cere. Am făcut câțiva pași, mai avem încă mulți, postez aici poate sa inspir pe alții și în același timp sa primesc din partea voastră idei și soluții, mai ales în ce privește interiorul.

Am găsit casa pe care o visam în Maramureșul istoric, în Bârsana. Stejar cioplit. Tot în Maramureș am găsit și oamenii potriviți cu care lucrez in toate etapele. Releveu, expertiză pe rezistență, desfăcut, transport in judetul Cluj, construcție”, a scris Mihai Hossu într-o postare însoțită de fotografii de pe șantierul casei.

Deși nu a precizat cât a costat casa, Hossu a spus că piatra luată pentru fundație, tot de la o , a costat mai puțin decât transportul ei până la locul în care locuința este edificată a doua oară.

Un internaut de pe grupul „Mutat la țară – Viața fără ceas” a scris că prețul unei asmenea case pornește de la 1.000 de euro, în funcție de mărimea casei, iar uneori proprietarii sunt dispuși să le dea gratis ca să nu fie nevoiți să-și bată capul să le demoleze. Astfel că deseori transportul casei este mai costisitor decât casa în sine.

„Sunt oameni care cred că așa ceva costă o avere și visul rămâne doar la stadiul de vis. Însă nu e deloc așa… Așa credeam și eu până acum ceva vreme. Consider că ar trebui să ne încurajăm și să promovăm meșterii care duc tradițiile mai departe. Dacă vă doriți cu adevărat, acel vis devine realitate… Da, relocarea costă minim 5.000 euro (depinde de meșter, de mărimea casei, plus transport”, a spus respectivul internaut.

Fenomenul nu este unul specific doar Ardealului. Tot pe Facebook există o pagină intitulată „Ambulanța căsuțelor bucovinene”, deschisă de un tânăr care s-a dedicat din Bucovina. El oferă expertiza necesară relocării pentru cei care vor să-și petreacă vacanțele la țară, într-o casă tradițională. Refacerea și remontarea caselor este făcută cu respectarea strictă a normelor tradiționale, fără utilizarea unor tehnici sau materiale moderne care pot altera caracterul original al unei case.