O profesoară de română spune cât este de greu să obții titularizarea. A decis să facă o schimbare majoră în carieră, după 13 ani de examene și chin

O profesoară de limba română spune cât este de greu să obții titularizarea și să devii stabil pe post. Angela Topliciean are 15 ani vechime în domeniu, iar atunci când și-a ales cariera de cadru didactic nu se aștepta să stea 13 ani printre examene. În 2022, a reușit să ia 10 și să facă o schimbare.

Profesoara de limba română cu 10 la titularizare și care vrea să devină educatoare. Cât de greu este să obții un post stabil de cadru didactic

Angela Topliciean a mărturisit pentru că odată cu nota maximă pe care a primit-o la titularizare i s-au ivit mai multe posturi, dar și-a ales să predea copiilor de la grădiniță.

ADVERTISEMENT

Bibliografia pentru examenul de titularizare este una dificilă. Cât de mult învață unii profesori pentru un 6 sau 7

Ca educatoare, Angela Topoliciean se bucură că a scăpat de chinul de a învăța în fiecare an și a sta cu frica în sân pentru a fi repartizată la o școală. Profesoara de limba română a mai precizat că bibliografia nu este deloc una ușoară și că se schimbă în fiecare an, mai ales la materia ei, unde și gramatica trece prin schimbări.

Totodată, femeia a mai precizat că, deși a avut momente când a luat și note de 6 sau 7 la titularizare, a studiat foarte mult pentru ele, chiar din primăvară. Mai mult, a avut momente când a dat subiectele neterminate, din cauza timpului insuficient de lucru, de patru ore.

ADVERTISEMENT

Angela Topliciean este de părere că ar trebui pus la dispoziție mai mult interval pentru cei ce se prezintă la examenul de titularizare. La toți cei 15 ani de profesor suplinitor au avut contribuție și membrii familiei.

Angela Topliciean a mai precizat că soțul și copiii au sprijinit-o pas cu pas în carieră. La un moment dat, soțul ei a rămas uimit când a auzit-o că vrea să fie educatoare, după tot efortul depus. Femeia este în prezent bucuroasă că are un loc de muncă sigur și abia așteaptă să-i cunoască pe preșcolari.

ADVERTISEMENT

” (….) Cred că la acest 10 la titularizare m-a ajutat faptul că am început să mă pregătesc din timp. Acum doi ani, când am văzut că am luat 7,50 am zis gata! Iau posturi de suplinitori colegi cu note de 8, de 9, pentru că pe anumite discipline sunt foarte puține locuri titularizabile. Atunci am decis să fac studii postuniversitare de conversie profesională de 2 ani, ca educatoare. A doua zi, după scris, am căutat materialele.

L-am uimit până și pe soțul meu, care nu mai răbda s-o iau de la capăt. Dar am zis că trebuie să fac ceva și am simțit că asta e șansa mea. Chiar este o oportunitate reală acest program de conversie. În sfârșit pot pune capăt celor 13 ani foarte dificili. Mă bucur că am avut ambiția și orgoliul de a face această schimbare profesională, că am scăpat de stresul de a căuta post în luna septembrie și că pot să-mi găsesc liniștea sufletească”, a spus Angelia Topliciean, profesoară de limba română și viitoare educatoare, pentru