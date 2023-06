O profesoară din Azuga ar fi vrut să-și lovească elevii cu mașina. Acuzații șocante ale elevilor și părinților

”Deseori prezintă tulburări psihice. Își dădea cu catalogul în cap în loc să ne explice un exercițiu, țipa”, povestește, terifiat, un elev. Tinerii se plâng că nu există zi fără să fie umiliți, jigniți sau amenințați. Pe lângă acest lucru, profesoara are tot felul de ieșiri ciudate în timpul orelor de curs.

O profesoară din Azuga ar fi vrut să-și lovească elevii cu mașina

solicita ca femeia să fie cercetată disciplinar, pentru comportamentul abuziv de care dă dovadă. Dacă mulți elevi ajung să plângă de stres, o fată chiar a leșinat în clasă atunci când profesoara a chemat-o la tablă. Părinții o acuză pe femeie ca îi privilegiază pe acei copii care acceptă să meargă la ea acasă pentru meditații, evident contra cost, conform

ADVERTISEMENT

Situația șocantă i-a determinat pe mulți elevi să se mute de la școală în alt oraș, iar plângerile au fost depuse cu zecile la toate instituțiile, de la primărie la inspectoratul școlar sau chiar la Ministerul Educației. Mai mult, situația a ajuns chiar pe masa unui deputat de Prahova, membru al Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților.

vor lua șefii profesoarei de la Liceul Teoretic Azuga, cert e că părinții și copiii sunt la capătul puterilor. ”Copilul meu, copleșit de emoție și frică, că ar scoate-o la tablă, a leșinat”, s-a plâns o mamă. ”În momentul în care mi-a sugerat că lucratul suplimentar nu se va desfășura în cadrul școlii, ci în particular la dumneaei acasă, mi-am dat seama de unde provenea disponibilitatea”, a completat un alt părinte, conform

ADVERTISEMENT

De altfel, petiția e plină de astfel de mărturii șocante, din partea unor părinți care se pare că trec prin Infern în aceste momente, alături de copiii lor. ”În general și în foarte multe ocazii eram îndemnați direct de către dânsa să ținem/mergem la meditații suplimentare, contra cost, la dumneaei acasă”, completează un alt părinte.

“Mergând la școală, mi s-a adus la cunoștință că nivelul fetei este de 7-8, dar poate ajunge la 9-10 cu pregătire în particular, dânsa oferindu-se să o pregătească și nu mă va costa exagerat”, explică un alt adult, fiind completat de mama unui alt elev: “Mi-a spus că ‘este un copil cu potențial uriaș și am putea obține rezultate deosebite, dacă sunteți de acord să facem pregătire particulară’. Am refuzat….Din acel moment, doamna profesor a început să se poarte diferit cu copilul meu. Îi spunea tot timpul că o să ajungă un ratat”.

ADVERTISEMENT

“Vă aduc la cunoștință că domnișoara D. îmi amenință constant fiica, că nu va promova anul școlar. Menționez că fiica mea a fost anul trecut pregătită suplimentar în privat de domnișoara D. în locuința acesteia (contra cost)…în momentul în care am întrerupt colaborarea cu dumneaei, situația s-a schimbat total”, se plânge un alt tată, semn că profesoara favorizează elevii care acceptă să meargă la meditații contra cost.

“Domnișoara D. deseori prezintă tulburări psihice, emoționale și de comportament. De ex: crize de plâns, palme peste cap, părăsirea clasei”, “Din acel moment matematica a devenit un coșmar…liceul l-am făcut la Bușteni doar ca să nu o mai am ca profesor”, “Mi-amintesc cu tristețe de acea perioadă în care fiica mea, dar și colegii ei, intrau speriați la ora de matematică din cauza comportamentului bipolar al profesoarei” sunt alte mărturii șocante.

ADVERTISEMENT

Totodată, alți elevi și părinți transmit că femeia se lovește singură cu catalogul în cap. “Subsemnata……sunt indignată de faptul că, deși sunt foarte multe plângeri împotriva doamnei profesor nu se ia nicio măsură”, a completat chiar un elev. Un alt părinte spune că pe timp de iarnă profesoara deschide geamurile și mulți copii se răcesc, iar alți elevi o acuză că a vrut să-i calce cu mașina.