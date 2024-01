O renumită cântăreață a murit. Fiica sa a făcut anunțul trist

Cunoscuta cântăreață de muzică jazz și R&B, Marlena Shaw, a încetat din viață la 81 de ani. Cea care a făcut anunțul a fost chiar fiica sa. Tot ea a explicat și în ce circumstanțe s-a produs decesul.

Marlena Shaw a murit. Avea 81 de anui

Marlena Shaw este cunoscută în toată lumea pentru melodiile sale celebre California Soul şi Woman of the Ghetto. S-a născut în anul 1952 în New York, la New Rochelle și a fost un adevărat

La numai 10 ani, ajunsese să susțină spectacole pe scena Apollo Theater din Harlem, însă a devenit cu adevărat cunoscută după 1960. Atunci, a fost descoperită de Chess Records, iar cariera sa a fost una incredibilă.

Marlena Shaw a ajuns celebră în toată lumea și până la vârsta de 81 de ani a lansat 17 albume, cu opt case de discuri. Cu Chess Records a lansat The Spice of Life, care conținea versiunea ei a piesei California Soul de Ashford & Simpson.

În 1972, ea a semnat cu Blue Note de la Universal Music Group, făcând istorie ca prima lor vocalistă. Artista a lansat cinci albume și câteva single-uri în timp ce era alături de Blue Note.

Fiica sa nu și-a dorit să ofere mai multe detalii

Fanii artistei au aflat, însă, vineri, 19 ianuarie, vestea tristă conform căreia cântăreață a murit. Fiica sa, Marla Bradshaw, este cea care a făcut anunțul printr-un videoclip publicat

„Cu o inimă foarte grea, pentru mine și familia mea, anunț că mama noastră iubită, iubita voastră icoană și artistă Marlena Shaw a murit astăzi”, a explicat Marla despre decesul cântăreței.

Marlena Shaw „a mers foarte liniștită”, a spus fiica ei, iar familia a fost, de asemenea, „în pace” când a murit. „S-a dus să asculte unele dintre melodiile ei preferate”, a adăugat Marla Bradshaw.

De asemenea, copilul vedetei a afirmat că nu va împărtăși „prea multe detalii” despre De altfel, nici cauza exactă a decesului nu a fost precizată. „Când va trebui să fie cunoscut, va fi”, a completat Marla.