O româncă a dat lovitura după ce și-a cumpărat o casă în Ungaria. A costat-o doar 5.000 de euro, are și foarte mult teren în curte

Într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, o parte dintre români încearcă să profite de . Conaționalii noștri nu se rezumă la piața internă.

Ce planuri are românca din Ungaria care a dat 5.000 de euro pe o casă în Ungaria

O tânără din Timișoara a scos o sumă modică din buzunar și acum are o casă cu un potențial de dezvoltare însemnat în statul vecin Ungaria. Femeia vrea să transforme locuința într-o casă de vacanță.

Adela locuiește în Timișoara și este conștientă de faptul că a dat lovitura. A plătit doar 5.000 pentru casa din Ungaria. Vorbim de un imobil solid, din cărămidă, cu toate utilităţile trase până la poartă.

În plus, casa dispune de un teren extins unde femeia își poate pune în aplicare ideile de extindere. Ea spune că, dacă mai scoate din buzunar încă 15.000 – 20.000 de euro, casa poate fi transformată radical.

”Am teren de 4.000 de metri pătraţi şi m-a tentat foarte mult. E împărţită în 3 camere, baie, bucătărie. Aş vrea să o măresc. Eu zic că 15 – 20.000 de euro mai am de investit, ca să o fac aşa cum îmi doresc eu”, spune Adela Todoran, proprietarul casei, pentru .

Casele ieftine din Ungaria, atracții și pentru alți români din vestul țării

reprezintă și șanse bune de profituri ulterioare pentru unii români. O altă familie din țara noastră a investit 12.000 de euro într-o casă de 2800 de metri pătrați.

După renovare, conaționalii noștri spun că pot obține un preț dublu la vânzare. ”Ne-am hotărât să luăm casa asta, pentru că grădina e mare, casa bunicioară, am pus parchet și geamurile şi tot, dar pământul ne-a interesat pe noi”, spune Maria Ungur, o altă femeie din România care a investit într-o casă din țara vecină.

În plus, țara vecină oferă și alte avantaje pentru cumpărători. Aici, utilitățile, vorbim de curent și gazele naturale, sunt mult mai ieftine decât în țara noastră. De asemenea, maghiarii se comportă foarte bine, fiind extrem de ospitalieri.

”Curentul şi gazul sunt cu mult mai ieftine ca la noi. Dacă am o problemă şi ne vine o scrisoare, merg la poştă şi nu ştiu să vorbesc, imediat prin telefon, de la primărie, îmi trimite translator. Am fost bine primiţi. Nu am fost respinşi şi asta face foarte mult”, mai spune cumpărătoarea din România, conform sursei citate.