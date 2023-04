O româncă a fost selectată de NASA pentru a trăi ca şi cum s-ar afla pe Marte. Cine este Anca Şelariu

Românca Anca Şelariu face parte dintr-o echipă de patru oameni de știință selectaţi de NASA pentru a participa la prima misiune de simulare a vieții pe Marte. Experimentul va începe în iunie la Centrul Spațial Johnson al Agenției Spațiale Americane şi se va întinde pe parcursul unui an.

Anca Şelariu are experienţă în descoperirea şi fabricarea vaccinurilor virale

Anca Șelariu este microbiolog în US Navy și are doctoratul în Biomedicină la Universitatea din New Jersey. În România a absolvit Universitatea “Transilvania”, din Braşov, iar în SUA a obținut şi o bursă postdoctorală la Centrul de Cercetare Prion, Universitatea de Stat din Colorado din Fort Collins.

Experiența ei cuprinde descoperirea și fabricarea vaccinurilor virale și managementul proiectelor de cercetare a bolilor infecțioase. Împreună cu alţi trei cercetători, Anca Şelariu va petrece timp de un an într-un spaţiu de 160 de metri pătrați care simulează suprafața Planetei Roșii.

Spațiul include patru camere mici, două băi, o fermă verticală pentru cultivarea hranei, o sală de sport și mult nisip roșu. De asemenea, va avea o zonă pentru îngrijiri medicale, o cameră de relaxare și mai multe posturi de lucru. Va exista și o bandă de alergare pe care presupușii astronauți vor merge atașați de curele .

Acest nou habitat de simulare al NASA își propune să testeze viața pentru viitoarele misiuni pe Marte. În perioada de probă, NASA va monitoriza sănătatea fizică și mentală a celor patru cercetători, pentru a înțelege mai bine capacitățile umane în condiţii de izolare atât de lungă.

Anca Şelariu a vorbit despre pasiunea sa într-o conferinta TEDx, în cadrul căreia a explicat şi motivul pentru care s-a înscris la o astfel de misiune. “Când aveam 4 ani, bunicul mi-a spus că Universul este infinit. A trebuit să fac un pas înapoi și să-mi imaginez asta. Și am început să acumulez cunoștințe din diverse domenii.

Lumea mă întreabă de ce vreau să merg pe Marte câtă vreme mai sunt atât de multe lucruri care trebuie rezolvate aici, pe Pământ. Și răspunsul meu este: tocmai de aceea trebuie să ajung pe Marte. Pentru că efectele secundare ale tehnologiilor vor ajunge să rezolve problemele pe care le avem azi aici”, a spus Anca Șelariu.

Misiunea la care participă românca este p . Între altele, cercetătorii vor simula provocările unei misiuni umane pe Marte, inclusiv limitările de resurse, defecțiunile echipamentelor, întârzierile de comunicare și alți factori de stres de mediu.

„Simularea ne va permite să colectăm date de performanță cognitivă și fizică pentru a ne oferi informații despre impactul misiunilor de lungă durată pe Marte asupra sănătății și performanței echipajului”, a explicat Grace Douglas, cercetator principal al NASA.