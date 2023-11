”O să-l bat pe Gigi la el acasă!” Mesajul războinic al lui Dorinel înainte de FCSB – Oțelul

Asta, deși conform site-ului transfermarkt.de gălățenii au cel mai slab lot, din punct de vedere valoric, chiar și sub Dinamo București. Cu toate acestea, Oțelul ocupă locul 9 în clasament cu 20 de puncte în 17 etape, cu 5 sub linia de play-off. Rămâne de văzut dacă Dorinel Munteanu va fi trezit la realitate de următoarele partide.

Mesajul războinic al lui Dorinel înainte de FCSB – Oțelul

Cert e că Dorinel Munteanu a declarat de mai multe ori că vrea să ajungă în playoff. Acum, tehnicianul celor de la Oțelul a plusat și a transmis că va bate FCSB în deplasare, pe 3 decembrie de la ora 21:00. Paradoxal, Oțelul Galați chiar are momentan șanse la play-off.

ADVERTISEMENT

Asta, în condițiile în care lupta pentru acest obiectiv îndrăzneț e destul de strânsă și imposibil de prezis. ”Obiectivul este impus de mine, ei nu au voie să vorbească. Este playoff-ul, l-am spus încă de când am intrat în Liga 1”, declara Dorinel Munteanu după ce a reușit să câștige în deplasarea de la UTA.

Cât despre o victorie pe terenul celor de la FCSB, Dorinel Munteanu e convins că are toate șansele să o obțină. De fapt, Dorinel Munteanu i-ar răspuns, în direct la FANATIK SUPERLIGA, lui Gigi Becali, care l-a criticat pe Dorinel Munteanu pentru tactica aleasă în partida cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

”Bine, o să-l bat pe Gigi. Da, mesajul e că o să-l bat pe Gigi la el acasă. Pentru că nu apreciază, Gigi e Gigi, nu apreciaza, nu mă cobor la nivelul lui Gigi. O să bat la el acasă”, a răbufnit Dorinel Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, laude pentru Dorinel Munteanu

Înainte de mesajul transmis de Munteanu, la FANATIK SUPERLIGA. Cu toate acestea, patronul FCSB era dezamăgit de tactica pe care Munteanu a ales-o cu U Craiova, meci pierdut fără drept de apel la Galați. ”Ai văzut Dorinel Munteanu, ce face la antrenamente, aia joacă.

ADVERTISEMENT

El a vrut să și joace, dar nu poți cu jucătorii ăia, sunt jucători de luptă. Cu Craiova a vrut să-i facă pe jucători Maradona, nu poți să faci așa ceva. A vrut să mai dea, păi stai așa, unde te duci? A vrut să arate că joacă și fotbal acum. Oricum, a făcut minuni acolo. E om cuminte, îmi place, muncește. Îmi plac oamenii care mizează pe muncă. Muncă, muncă, muncă și iar muncă”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Mesajul războinic al lui Dorinel pentru Gigi Becali