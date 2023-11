În direct la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici i-a reamintit lui Mihai Rotaru că atacurile dinspre FCU Craiova 1948 s-au intensificat în ultima perioadă și l-a întrebat pe patronul Universității Craiova când are de gând să îngroape securea războiului. ”Domnul Mititelu v-a atacat iar”, i-a transmis Horia Ivanovici lui Mihai Rotaru.

O să vă împăcați vreodată cu Adrian Mititelu? Răspunsul lui Rotaru a venit instant

În urmă cu ceva vreme, imediat după , Adrian Mititelu Jr. și tatăl său erau revoltați, pe bună dreptate, după ce peluza Nord Craiova a expus un banner imens cu trivialități la adresa familiei Mititelu. Oficialii FCU Craiova 1948 au fost de părere că Mihai Rotaru putea atunci să intervină, pentru a da jos banneru, dar nu a făcut-o.

Pe lângă asta, cei de la Universitatea Craiova au apelat la tot felul de tertipuri pentru a-i face pe oficialii și jucătorii FCU Craiova 1948 să se simtă prost. ”Nici nu au anunțat echipa noastră, crainicul stadionului. Am înțeles, au fost niște contre, 2-3 ani, dar deja este a șasea oară când ne întâlnim. Nu au anunțat echipa noastră, au anunțat greșit numele jucătorilor noștri.

Am fost luați peste picior deși părea din partea lor că se dorește pace, iar noi am venit spre ei, să nu se mai spună că familia Mititelu caută scandal. Am zis să căutam calea diplomației. Din minutul 60 să apară acel banner cu ”Familia Mititelu … ”, să nu iei măsuri. Este rușinos pentru această echipă de corporatiști, ei au CEO, sunt altceva în Liga 1.

Nu poți să acuzi Peluza Sud, nu au venit niciodată cu un așa banner. Înjură, asta e altceva, dar așa banner nu a existat niciodată în România. Una e să ne înjure galeria noastră și alta este să apară un banner cât casa. Dacă eu la meciul retur îl primesc pe Rotaru doar cu așa banner de la parcare până la oficială îi convine? Pun un banner la fiecare etaj cu familia Rotaru, pun și poza la copii și la nevastă. Ei au pus despre familia mea 30 și ceva de minute”, declara Mititelu Jr. la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Rotaru, gata de marea împăcare cu Adrian Mititelu

În replică, Mihai Rotaru spune că nu are nimic personal cu nimeni. ”Credeți că o să vă împăcați vreodată ca oameni? O să ajungeți vreodată să vă dați mâna?”, a fost următoarea întrebare a lui Horia Ivanovici. Elegant, Mihai Rotaru a dorit să evite polemica și a anunțat ferm că nu are nicio reținere să dea mâna cu Adrian Mititelu, dacă situația o va cere. ”Chiar nu ne interesează, noi facem fotbal.

Eu nu m-am certat cu nimeni, nu o să mă cert vreodată! Noi nu suntem în războaie, ceilalți sunt în războaie. Noi nu avem războaie cu nimeni, noi jucăm fotbal. Noi avem terenul de joc, suporterii pentru care jucăm, orașul pentru care jucăm. Nu vrem să ne războim cu nimeni. Să unim echipele? Exclus!

Nimeni din clubul nostru nu a vorbit niciodată despre fuziune. Ei întotdeauna. Acum când au văzut că nu se pune problema, păi v-a întrebat cineva? În rest, nu am nimic cu nimeni, discut cu oricine. În momentul în care coboară foarte jos nu am cum să mă asociez”, a transmis Rotaru.

Mihai Rotaru, despre îmăpăcarea cu Mititelu