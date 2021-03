O studentă de la Drept rupe tăcerea după exmatriculare: “Am copiat ca măsură de prevenție”

Ies la iveală noi detalii în cazul celor 45 de studenți care au fost exmatriculați de la Facultatea de Drept pe motiv de fraudare a examenelor din sesiunea de iarnă. Printre ei se numără și o tânără care a decis, sub protecția anonimatului, să-și spună propria versiune cu privire la întreaga situație.

Deși își recunoaște vina, aceasta susține, în apărarea sa, că a copiat „ca măsură de prevenție”, de teamă că va fi „neîndreptățită” și va ajunge să rateze unul dintre locurile subvenționate, tocmai din cauza celor care profită de pandemie și de sistemul de examinare online pentru a obține note cât mai bune.

„Mi-am dorit foarte mult să ajung la această facultate, o divinizam chiar și ea n-a făcut decât să mă dezamăgească. Am fost naivă să cred că va contribui la dezvoltarea mea ca om, nu doar ca jurist lipsit de scrupule”, mai spune studenta exmatriculată în scrisoarea publicată de clujust.ro.

Mărturia unuia dintre studenții exmatriculați de la Facultatea de Drept

„Situația, privită prin ochii mei, cel puțin, este următoarea: din bunătate față de semenii noștri, am lăsat (grupa mea și cealaltă grupă), la început de octombrie, studenți de la ID pe grupul de Whatsapp al grupelor noastre.

Adevărul este că ne-a fost milă de ei pentru că, atunci când ești la ID, cel puțin la începutul anului, parcă ești al nimănui și ne-am gândit că poate au nevoie de materiale sau să intre împreună cu noi la cursuri și seminare.

După ce s-a terminat sesiunea, am repetat unul dintre examene deoarece fusese identic în proporție de 90% cu cel de anul trecut, pe care noi îl știam deja pentru că aveam dreptul la un model de examen, pe care îl rezolvasem pentru antrenament.

Menționez că examenul s-a repetat în ciuda plângerilor noastre prealabile, adresate domnului decan. Cu alte cuvinte, în prima săptămână din al doilea semestru, fără să avem vreo vină pentru faptul că am primit aproape același examen, aceasta fiind o decizie a doamnei profesor, am avut și cursuri, și seminare, și examen, fără vreo vacanță după sesiune.

Nu mă plâng, dar sesiunile la Drept sunt solicitante fizic și psihic și este frustrant să te uiți la prietenii care sunt la alte facultăți și să nu poți să îți faci planuri împreună cu ei din cauză că tu ești încă în sesiune sau începe următorul semestru.

Imediat după examen, indivizii au fost scoși din grupuri pentru că am aflat că ajunseseră capturi de ecran de pe grupurile noastre, pe grupul lor de ID. La câteva zile după, fiecare dintre noi avea cel puțin un referat de propunere pentru exmatriculare și acces la capturi de ecran și conversații private, constituind probele pentru excluderea noastră din facultate.

Menționez că existau în documentul drive și conversații lipsite de relevanță pentru situația în care ne găseam, glume între colegi și comentarii despre profesori, pe care, în mod normal, le-am fi făcut la o cafea, după facultate.

Ulterior, au avut loc audieri, cu fiecare dintre noi care a dorit să își clarifice situația, audieri în cadrul cărora unii dintre colegii mei au fost ironizați și constrânși să recunoască tocmai cu ajutorul acelor conversații private.

Ni s-a zis că sancțiunile se vor aplica individual, de aceea am și intrat la audieri, unde am și recunoscut partea mea de vină. În final, sancțiunea a fost aceeași pentru toți, fără a se ține cont de circumstanțe.

Există multe motive pentru care această decizie nu este una corectă: felul în care au fost obținute probele, persoanele care au constatat frauda, inclusiv un precedent de anul trecut, din sesiunea din vară, desfășurată tot online.

Toate acestea încalcă în mod flagrant regulamentul din 2019, care ni s-a aplicat și în care scrie, la art. 31, al. 3, că frauda se constată pe loc, de către profesorul examinator sau de către comisia de examinare.

După cum se poate observa, regulamentul nici măcar nu este adaptat modului de evaluare în sistem online. În ceea ce privește precedentul, studenții care au trecut printr-o situație asemănătoare în vară au primit doar sancțiuni de formă (retragerea dreptului la cămin, trecerea la taxă pentru cei care erau la buget etc.), deși li s-a aplicat același regulament, în care singura sancțiune pentru fraudă este exmatricularea”, susține studenta exmatriculată, încercând apoi să explice și motivul pentru care a fraudat examenele din sesiunea de iarnă.

„Vreau să lămuresc faptul că, personal, nu am copiatul în sânge. Sunt conștientă că tot ce nu învăț acum va trebui să învăț mai târziu. Pentru mine a fost o măsură de prevenție pentru a nu fi neîndreptățită.

Știam că se copiază online și nu voiam să ajung la taxă din cauza celor care copiau, nu ar fi fost corect. A fost o ambiție care m-a costat. Este amuzant pentru că mulți dintre noi suntem exact tipologia de persoană pe care mulți dintre dumneavoastră o apărați și am ajuns în situația asta din cauza unor lipsuri ale sistemului de învățământ, care nu ne poate garanta o evaluare corectă și obiectivă.

Vă garantez că au fost exmatriculați copii foarte buni, care trebuie neapărat să continue în acest domeniu și care au șanse să schimbe țara asta în bine (nu mă refer la mine, eu am fost mediocră).

Mi se pare o ipocrizie totală faptul că suntem condamnați pentru lipsa moralității, în condițiile în care avem un profesor care are chiar un interviu în care spune: ”nu e moral, dar e legal” (să predai) și care influențează în sens negativ în fiecare an destinul a zeci, poate chiar sute de studenți, lăsându-i cu restanță, unii studenți fiind chiar exmatriculați din cauza modului subiectiv de corectare al acestuia.

Probabil că atunci când ne-am uitat puțin în jur în această facultate, ne-am gândit că merge să mai uiți din când în când de moralitate. Cine se gândea că Facultatea de Drept din București se va hotărî să facă dreptate tocmai acum, transformându-ne pe noi în niște martiri, de dragul exemplului și pentru spălarea unei reputații pătate chiar din vina ei (de când cu examenul repetat)?

Mi-am dorit foarte mult să ajung la această facultate, o divinizam chiar și ea n-a facut decât să mă dezamăgească. Am fost naivă să cred că va contribui la dezvoltarea mea ca om, nu doar ca jurist lipsit de scrupule.

Am învățat multe din ceea ce mi s-a întâmplat, dar nu faptul că nu e corect să copiezi, asta știam deja. Am învățat că in viață faci bine și găsești rău (cazul cu încercarea de a ajuta niște bieți studenți de la ID) și că noi (cei 44) suntem mici și lipsiți de putere în fața intereselor altora mari.

Cu toate acestea, știu că lucrurile se întâmplă cu un motiv, nimic nu e întâmplător. Fiecare are drumul lui în viață și ăsta nu este decât un hop, menit să ne orienteze în direcția potrivită. Îmi doresc ca toată lumea să primească în viață după suflet, nici mai mult, nici mai puțin.

De asemenea, vreau să îmi exprim respectul față de oamenii care nu s-au grăbit să lase un comentariu răutăcios față de niște adulți în formare, cel puțin nu înainte să afle și cealaltă perspectivă care sper că există acum, în urma acestui mesaj”, mai spune tânăra, atrăgând, totodată, atenția că exmatricularea ei și a celorlalți colegi nu rezolvă adevăratele probleme ale sistemului de învățământ.

„Ce se va schimba de acum înainte? Modalitatea de copiat, atât, nu am inventat noi copiatul. Cauza este problema, nu efectele, iar până când aceasta nu va fi tratată, efectele vor continua să existe.

Grilele nu evaluează cunoștințele, dar ce mai contează, nu? Important e să se facă evaluarea repede si superficial.

Am vrut să îmi îngheț anul, tocmai pentru că mă gândeam că nu se face treabă în sistem online, dar am avut noroc de o grupă cu oameni de calitate și nu am putut să mă țin de plan. Acum, suntem legați pentru totdeauna prin această întâmplare.

Am greșit, dar nu merităm să fim tratați ca niște lepre ale societății. Cred cu tărie că suntem niște victime ale sistemului și sunt de acord ca o reformă în sistemul de învățământ să înceapă cu noi, dar nu mai sunt naivă să cred că asta s-ar putea întâmpla”, se mai arată în scrisoarea transmisă de studenta exmatriculată.