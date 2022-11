O tânără a folosit o sticlă întreagă de fond de ten la machiaj. Ce rezultat surprinzător a obținut

O tânără de pe Tik Tok a folosit o sticlă întreagă de fond de ten în timp ce se machia, iar utilizatorii au fost șocați. Rezultatul obținut a fost unul neașteptat.

Urmăritorii tinerei din Thailanda au fost surprinși după ce aceasta le-a arătat rezultatul pe care l-a obținut după ce a folosit o sticlă întreagă de fond de ten în timp ce se machia.

Kate Longoria are cont pe platforma Tik Tok, acolo unde publică tutoriale pentru alte tinere care vor să învețe să se machieze. Tânăra este urmărită de 4,3 milioane de persoane, iar contul său a strâns în total 110 milioane de aprecieri.

Roșcata le-a arătat femeilor care o urmăresc cum să-și facă . Urmăritorii nu au fost tocmai încântați după ce au văzut cât de mult fond de ten a aplicat Kate, potrivit .

“Este acea perioadă din an.”, a scris Kate în descrierea clipului video, făcând referire la Crăciun.

Kate și-a folosit mai întâi mâinile pentru a amesteca fondul de ten. Tânăra a folosit o întreagă sticlă din acest produs cosmetic, pe care l-a întins cât mai bine pe față.

A continuat apoi punându-și o cantitate mare de iluminator pe frunte, pe nas și pe obraji. În acest fel a reușit să creeze un efect de contur.

Cu ajutorul unui burețel, tânăra a uniformizat culoarea. A aplicat apoi pudră de fixare pentru a obține un aspect mat.

Fața tinerei arăta, la un moment dat, ca și cum ar fi avut o mască, din cauza faptului că era încărcată de fond de ten. Aceasta nici măcar nu-și mai putea ține ochii deschiși din cauza machiajului. În cele din urmă, machiajul a fost unul reușit.

Is it THIS time of the year yet?🎄🎅🏼✨