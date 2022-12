O tânără de 34 de ani, descoperire șocantă: ce îi făcea iubitul noaptea în timp ce dormea. A chemat de urgență poliția

Bănuind că logodnicul ei o înșela, o femeie din Melbourne s-a conectat la contul lui de e-mail, pentru a-l verifica. Acolo ea a fost şocată să găsească videoclipuri cu el violând-o, în timp ce ea dormea.

Unul dintre clipuri avea o durată de aproape 12 minute

Cei doi au avut o relaţie care s-a întins pe mai bine de doi ani, iar bărbatul a recunoscut că a violat-o de șapte ori și a agresat-o sexual de 21 de ori, fără ca ea să știe.

În vârstă de 34 de ani, de meserie tâmplar şi tată a doi copii, el a pledat vinovat pentru . El va fi condamnat ca infractor sexual grav, după cum scrie The Guardian.

Procurorii au dezvăluit în faţa judecătorilor de la Tribunalului statului Victoria că femeia a descoperit nouă e-mailuri trimise între adresa personaă și cea de serviciu a partenerului ei, în fiecare dintre ele fiind scene în care el o agresează sexual, în timp ce ea doarme.

Unele dintre videoclipurile găsite de femeie au fost scurte, durând doar câteva secunde, însă .

Femeia le-a spus judecătorilor că s-a simțit rănită și dezgustată că o persoană cu care se afla într-o relație a trădat-o într-o asemenea măsură, fiind în acelaşi timp frustrată că nu a știut ce se întâmpla.

În plus, ea a fost traumatizată de cele aflate. “Nu am nicio idee cum aş putea să mai am încredere în cineva viitor, în intimitatea unei noi relații”, se teme femeia.

În plus, ea suferă acum şi după relaţiile pierdute, cu copiii fostului ei partener şi cu familia acstuia, oameni pe care a ajuns să-i considere propria familie.

Într-o audiere preliminară, un psiholog a descoperit că bărbatul “avea o înțelegere nerezonabilă despre ceea ce este și ce nu este ‘consimțământ’, în momentul săvârșirii infracțiunii”.