O ucraineancă de 19 ani a născut într-un beci în care se adăpostea de bombardamente. Ce nume special a ales pentru bebeluș

Ana Mordiukova se adăpostea de atacurile rușilor asupra localității aflate la 15 kilometri de Cernihiv, alături de alte 31 de persoane, când a simțit că trebuie să nască.

O tânără din Ucraina a născut în beci, de teama rușilor

Conform femeia a născut o fetiță perfect sănătoasă pe care a botezat-o Victoria, un nume special ales în

Copilul s-a născut în 23 martie, în momentul în care în sat se dădeau lupte grele între trupele rusești și armata ucraineană. Militarii ruși de care aceștia se temeau au ajutat-o pe fată să nască în siguranță, contribuind cu medicamente și un medic militar.

”Credeam că voi naşte în mod normal. Pe 24 (n.r. – martie) trebuia să ajung la spital. Eram programată la medic. Auzeam împuşcături, dar am crezut că în secolul XXI nu poate fi război. Am avut mai multe nume, şi Carolina, şi Corina, dar după ce am născut în beci a rămas un singur nume: Victoria”, a afirmat Ana Mordiukova.

Pentru că nu aveau de ales, oamenii au cerut ajutorul soldaților ruși aflați în zonă, care au asistat la naștere, alături de o moașă din sat.

”Pe 23 martie s-a născut o fetiţă aici. Au venit un ofiţer, un asistent medical militar rus şi o moaşă de la noi din sat. Ea a fost cea care a stat lângă mamă.

Militarii ruşi aveau tot ceea ce era necesar din punct de vedere medical. Ei erau acolo pentru orice eventualitate”, a declarat Irina Terihova, proprietara beciului trasformat în maternitate pentru o noapte.

Ana, în vârstă de 19 ani, a devenit mamă pentru a doua oară. Numele de Victoria a fost ales drept simbol al victoriei Ucrainei în fața Rusiei, potrivit tinerei.

Cazul femeii nu este singular în Ucraina, de la începutul războiului. La Kiev, mai mulți copii s-au născut la metrou, în timp ce Capitala era bombardată de ruși.